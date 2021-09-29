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Путин призвал больше помогать семьям с детьми

Путин призвал больше помогать семьям с детьми

29 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Путин призвал больше помогать семьям с детьми Фото из архива редакции
Рассказываем подробности

Владимир Путин завил о том, что в России могут ввести новые меры поддержки граждан. В том числе, это касается и семей с детьми, пишут “РИА Новости”.

"Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так, конечно, в ходе его исполнения. Чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры или социальной сферы. При возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего, семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году", - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент пояснил, что речь идет о таких мерах поддержки, как, например, единовременные выплаты семьям со школьниками.

"В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - подчеркнул он.

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