Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе
Главная
Новости
«Просто цирк какой-то!»: сыктывкарка рассказала, как ее родственника довели до слабоумия в больнице

«Просто цирк какой-то!»: сыктывкарка рассказала, как ее родственника довели до слабоумия в больнице

09 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
«Просто цирк какой-то!»: сыктывкарка рассказала, как ее родственника довели до слабоумия в больнице Фото из архива PG11.ru
После обращения в прокуратуру его госпитализировали в срочном порядке

В Корткеросском районе произошел ужасный случай: женщина сообщает, что ее брата довели до слабоумия в Корткеросской больнице. Она обратилась в прокуратуру.

Мария рассказывает, что ее 65-летнего родного брата Михаила Подорова 30 мая забрали в корткеросскую больницу. По ее словам, он там два дня пролежал в реанимации с тяжелым заболеванием.

- Его вытащили из реанимации. Я взяла его медкарту и решила оформить Михаила на соцобслуживание - все равно ему 65, живет один, никого у него нет. А так хотя бы в очередь в интернат поставят, - рассказал Мария.

Женщина общалась со своим братом на протяжении долгого времени. Однако 21 июня он взял телефон в последний раз - после этого Мария не могла до него дозвониться. 

Позже ей стало известно, что Михаила Подорова выписали. Однако, как отмечают его родные и соцработники, он находился в бессознательном состоянии.

- Его просто вытащили из машины скорой и поставили к забору. И оставили там! Сказали скорую не вызывать, так как его больше не возьмут, - отметила Мария.

Соцработники, которые помогали Михаилу до больницы, отмечали, что с пожилым мужчиной все было в порядке. 

Мария не оставила эту ситуацию просто так и написала обращение в прокуратуру. 25 июля Михаила вновь забрали в больницу. В срочном порядке. Как отмечает Мария, скорее всего тут помогла прокуратура. 

- Но на этом цирк не закончился! Недавно моего брата отправляли на КТ, но в медкарточке указали неправильные паспортные данные, СНИЛС и другое. Врач сказал, что звонил Михаилу и уточнял у него информацию. Но у него даже нет телефона, - рассказала сестра пострадавшего.

Женщина уверена, что именно в корткеросской больнице Михаила довели до такого состояния. Она очень опасается за его жизнь. Мария пишет повторные обращения в прокуратуру, однако, по ее словам, теперь они помогают меньше. 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

07 августа
Кто должен избавляться от тараканов в домах и квартирах: объяснение Госжилинспекции Коми Читать
24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
Посмотреть все
04 августа Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

07 августа
В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд
07 августа
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
07 августа
В России составили портрет среднестатистического преступника
07 августа
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога
24 июля
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru