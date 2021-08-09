«Просто цирк какой-то!»: сыктывкарка рассказала, как ее родственника довели до слабоумия в больнице

В Корткеросском районе произошел ужасный случай: женщина сообщает, что ее брата довели до слабоумия в Корткеросской больнице. Она обратилась в прокуратуру.

Мария рассказывает, что ее 65-летнего родного брата Михаила Подорова 30 мая забрали в корткеросскую больницу. По ее словам, он там два дня пролежал в реанимации с тяжелым заболеванием.

- Его вытащили из реанимации. Я взяла его медкарту и решила оформить Михаила на соцобслуживание - все равно ему 65, живет один, никого у него нет. А так хотя бы в очередь в интернат поставят, - рассказал Мария.

Женщина общалась со своим братом на протяжении долгого времени. Однако 21 июня он взял телефон в последний раз - после этого Мария не могла до него дозвониться.

Позже ей стало известно, что Михаила Подорова выписали. Однако, как отмечают его родные и соцработники, он находился в бессознательном состоянии.

- Его просто вытащили из машины скорой и поставили к забору. И оставили там! Сказали скорую не вызывать, так как его больше не возьмут, - отметила Мария.

Соцработники, которые помогали Михаилу до больницы, отмечали, что с пожилым мужчиной все было в порядке.

Мария не оставила эту ситуацию просто так и написала обращение в прокуратуру. 25 июля Михаила вновь забрали в больницу. В срочном порядке. Как отмечает Мария, скорее всего тут помогла прокуратура.

- Но на этом цирк не закончился! Недавно моего брата отправляли на КТ, но в медкарточке указали неправильные паспортные данные, СНИЛС и другое. Врач сказал, что звонил Михаилу и уточнял у него информацию. Но у него даже нет телефона, - рассказала сестра пострадавшего.

Женщина уверена, что именно в корткеросской больнице Михаила довели до такого состояния. Она очень опасается за его жизнь. Мария пишет повторные обращения в прокуратуру, однако, по ее словам, теперь они помогают меньше.