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Продолжение истории жителя Коми, у которого поздно нашли рак: в работе врачей обнаружили нарушения

Продолжение истории жителя Коми, у которого поздно нашли рак: в работе врачей обнаружили нарушения

07 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Продолжение истории жителя Коми, у которого поздно нашли рак: в работе врачей обнаружили нарушения Фото из архива PG11.ru
В отношении больниц применили санкции

Ранее в редакцию портала PG11.ru обращался обеспокоенный сыктывкарец, который рассказал историю о том, как коми врачи поздно обнаружили у его отца рак, что привело к сильному ухудшению его состояния. Недавно выяснилось, что страховая компания, куда обратились родственники больного, признала нарушения в работе этих врачей. 

Врач профиля «онкология» страховой компании «СОГАЗ-мед» провел экспертизу и выявил следующие дефекты в работе местных специалистов: невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение пациенту диагностических и лечебных мероприятий, которые привели к ухудшению состояния больного. 

По заключению врача-эксперта обращение родных признано обоснованным. Нарушения касаются оказания медицинской помощи в больнице Троицко-Печорска и Эжвы. В отношении больниц применили санкции в рамках компетенции страховой организации. 

Напомним, что 9 сентября житель Троицко-Печорска Александр Сергиенков почувствовал сильные боли и обратился к врачу. На протяжении долгого времени ему заявляли, что с его здоровьем все в порядке и ничего серьезного нет. Однако позже при обследовании в частной клинике Сыктывкара у него обнаружили раковую опухоль в кишечнике. Его сын Виктор Сергиенков написал заявление в следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности тех, кто допустил развитие такого заболевание у его отца. 

Портал PG11.ru продолжает следить за развитием этой истории.

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