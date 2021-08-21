«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми

По традиции дадим подробные ответы
«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми21 августа 2021
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Продолжаем рассказывать вам малоизвестные факты о нашей республике к 100-летию Коми. Сегодня мы приготовили тест с необычной подачей: «Верю/Не Верю». ЗДЕСЬ есть подробные ответы, но сперва все же пройдите своими силами :)
Погнали!
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21 августа 2021, 18:30
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