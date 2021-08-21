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«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми

«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми

21 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми twitter.com
По традиции дадим подробные ответы

Продолжаем рассказывать вам малоизвестные факты о нашей республике к 100-летию Коми. Сегодня мы приготовили тест с необычной подачей: «Верю/Не Верю». ЗДЕСЬ есть подробные ответы, но сперва все же пройдите своими силами :)

Погнали! 

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