«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми

Продолжаем рассказывать вам малоизвестные факты о нашей республике к 100-летию Коми. Сегодня мы приготовили тест с необычной подачей: «Верю/Не Верю». ЗДЕСЬ есть подробные ответы, но сперва все же пройдите своими силами :)

Погнали!

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