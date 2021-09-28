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Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября

Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября

28 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября Фото из архива PG11.ru
Теперь пособия на детей можно будет получать только на карты «Мир»

С 1 октября в России вступят в силу несколько новых законов. Об основных изменениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Lenta.ru

Бесплатная вакцинация

Россияне с 1 октября смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.

Повышение зарплат военным

С 1 октября повысятся зарплаты ряда сотрудников силовых ведомств. Повышение составит 3,7 процента. Речь идет о контрактниках, срочниках, полицейских, таможенниках, пожарных, сотрудниках уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых работниках Фельдъегерской службы.

Бесплатное телевидение

Доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете станет бесплатным с 1 октября. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.

Детские выплаты

С октября также произойдут изменения детских выплат. Теперь пособия на первого и второго ребенка будут поступать только на карту платежной системы «Мир». Нововведение коснется семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Полномочия Роскомнадзора

Роскомнадзор сможет требовать от операторов сотовой связи данные об оборудовании, о текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финансовая грамотность населения

Инвесторам без квалификации с октября можно будет проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. По мнению Володина, это повысит финансовую грамотность населения и поможет гражданам оценивать риски вложения денег.

Институт типовой проектной документации

Получившую положительное заключение от госэкспертизы проектную документацию будут признавать типовой. Сведения о ней будут попадать в государственный реестр.

Изменения в госрегистрации недвижимости

С 28 октября появится возможность подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате — три дня, а через МФЦ — семь дней.

Помимо этого по новым правилам с 1 октября несколько категорий водителей обязаны пройти технический осмотр автомобиля. Россияне обязаны проходить техосмотр, если срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также это необходимо сделать для тех машин, которые достигли возраста четырех лет — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

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Деньги Закон

Комментарии 1

час назад Максим
Позвонили из банка, и сказали, что на моём счёте наблюдается тревожная активность.
Неужели кто-то денег прислал?
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