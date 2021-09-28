Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября

Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября28 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Теперь пособия на детей можно будет получать только на карты «Мир»
С 1 октября в России вступят в силу несколько новых законов. Об основных изменениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Lenta.ru.
Бесплатная вакцинация
Россияне с 1 октября смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.
Повышение зарплат военным
С 1 октября повысятся зарплаты ряда сотрудников силовых ведомств. Повышение составит 3,7 процента. Речь идет о контрактниках, срочниках, полицейских, таможенниках, пожарных, сотрудниках уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых работниках Фельдъегерской службы.
Бесплатное телевидение
Доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете станет бесплатным с 1 октября. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.
Детские выплаты
С октября также произойдут изменения детских выплат. Теперь пособия на первого и второго ребенка будут поступать только на карту платежной системы «Мир». Нововведение коснется семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
Полномочия Роскомнадзора
Роскомнадзор сможет требовать от операторов сотовой связи данные об оборудовании, о текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Финансовая грамотность населения
Инвесторам без квалификации с октября можно будет проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. По мнению Володина, это повысит финансовую грамотность населения и поможет гражданам оценивать риски вложения денег.
Институт типовой проектной документации
Получившую положительное заключение от госэкспертизы проектную документацию будут признавать типовой. Сведения о ней будут попадать в государственный реестр.
Изменения в госрегистрации недвижимости
С 28 октября появится возможность подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате — три дня, а через МФЦ — семь дней.
Помимо этого по новым правилам с 1 октября несколько категорий водителей обязаны пройти технический осмотр автомобиля. Россияне обязаны проходить техосмотр, если срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также это необходимо сделать для тех машин, которые достигли возраста четырех лет — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.
Комментарии 1
Неужели кто-то денег прислал?