Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев

В сфере образования тоже можно хорошо заработать. Представляем подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в столице Коми.

Преподаватель по программированию - от 50 000 рублей

В IT школу, которая обучает программированию детей и взрослых в режиме онлайн, требуется преподаватель. Требуемый опыт работы от года до трех лет. Работа удаленная, возможна подработка.

Что нужно делать:

Проводить занятия в онлайн-формате; Контролировать качество учебного процесса; Обеспечивать обратную связь родителям.

Требования:

Окончили или учитесь в IT, техническом или педагогическом ВУЗе; Начинающий IT-специалист; Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям; Имеете опыт работы с детьми; Получили дополнительное образование или прошли профессиональную переподготовку в сфере IT; Готовы работать от 20 часов в неделю в вечернее время и/или в выходные дни.

Компания предлагает:

Полностью официальное трудоустройство; Готовые материалы к урокам; Прозрачную систему мотивации; Возможность карьерного роста до наставника, куратора, методиста, руководителя направления; Программу повышения квалификации; Обучение английскому с носителем языка; Программу повышения квалификации по softs skills, hard skills; Скидки для детей сотрудников на обучение в нашей школе.

Преподаватель английского языка на проект Премиум - от 35 000 до 60 000 рублей

Онлайн-школа ищет преподавателей английского языка. Требуемый опыт работы от трех до шести лет. Работа удаленная, возможна подработка.

Требования:

Профильное образование в сфере педагогики, лингвистики или английской филологии (желательно).

Преподаете английский язык 3 года и более.

Ваш уровень владения языком — Advanced и выше.

Готовы уделять занятиям минимум 15 часов в неделю (в приоритете — выходные дни и вечера будней).

Умеете вести занятия с учениками разного уровня подготовки.

С легкостью находите общий язык с людьми и не испытываете сложностей с самоорганизацией.

Способны мягко, но настойчиво помогать студентам достичь результата.

Считаете, что преподаватели тоже регулярно осваивают что-то новое. И это правильно.

Дополнительным плюсом будет:

Наличие сертификатов IELTS, TOEFL, etc.

Опыт подготовки к проф. экзаменам и тестам.

Вам предстоит:

Проводить на интерактивной платформе индивидуальные онлайн-занятия со взрослыми учениками.

Взамен компания предлагает:

Вознаграждение выше нашей стандартной ставки — регулярно и без задержек.

Возможность преподавать из любой точки мира.

График занятий, адаптированный под ваше расписание.

Бесплатное обучение и помощь наших лучших методистов в любых, даже самых непростых ситуациях.

Интерактивную платформу для занятий — с готовыми практическими материалами и автоматической проверкой домашней работы.

Возможность совмещать преподавание у нас с основной деятельностью.

Доступ к полезным интерактивным материалам и всему, что способно облегчить и улучшить жизнь преподавателей.

Педагог-тренер по скорочтению от 25 000 до 45 000 рублей

Школа скорочтения в связи с расширением ищет в свою команду педагога - тренера на полную занятость. Опыт работы от года до трех лет.

Обязанности:

Проведение тренинговых занятий с детьми 5-12 лет по разработанным планам.

Мониторинг прогресса в занятиях детей, ведение отчетности.

Требования:

Образование средне.спец/высшее: педагогическое (дошкольное, нач. классы), логопедия, дефектология, психология.

Опыт работы с детьми приветствуется.

Грамотная устная и письменная речь.

Знание техник/приемов быстрого чтения и скорочтения НЕ является обязательным.

Условия:

Работа в уютном офисе в центре города.

Обучение методикам скорочтения и развития памяти за счет компании.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.

ЗП по результатам собеседования (выше средней по городу)

Корпоративное обучение и стажировки

Дружная команда единомышленников

Преподаватель детских компьютерных курсов от 20 000 до 50 000 руб

Центр дополнительного образования ищет преподавателя курсов программирования для детей младшего и среднего школьного возраста. Опыт работы от года до трех лет. Гибкий график работы, возможна подработка.

Обязанности:

проведение занятий по программированию для детей

отслеживание результатов обучения

консультирование родителей по вопросам успеваемости детей

Требования к кандидату:

Студент (3 курс и старше) в IT, аспирант или выпускник технического или педагогического вуза

Начинающий IT-специалист;

Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям;

Знание языков программирования или желание им обучиться;

Опыт преподавания в группах;

Коммуникабельность, пунктуальность;

Желание развиваться и повышать свою квалификацию;

Компания предлагает:

Возможность совмещать преподавание с учебой или работой (занятия проводятся удаленно в формате "онлайн")

Бесплатное обучение для успешных кандидатов

Обеспечение методическими материалами

Высокую заработную плату (зависит от количества проведенных занятий)

Возможность развиваться внутри компании и овладевать новыми навыками

Готовы рассмотреть кандидатов на удаленную работу

Полная или частичная занятость

Менеджер онлайн-курсов от 23 000 до 43 000 рублей

Крупнейшая онлайн-школа ищет менеджера онлайн курсов. Опыт работы не требуется. Работа удаленная, возможна подработка.

Менеджер онлайн курсов:

Проводит презентации из дома, удалённо в комфортных условиях;

Проводит ознакомительные видеоуроки на платформе VimBox для потенциальных учеников школы;

Помогает ученикам делать первые шаги в изучении английского языка;

Определяет уровень языка и рекомендует онлайн-курс обучения;

Работает с сомнениями и возражениями ученика;

Общается с большим количеством учеников и мотивирует их на дальнейшее обучение в школе (от этого напрямую зависит мотивация).

Вы подходите, если:

Легко находите общий язык с незнакомыми людьми, не боитесь проводить презентации на камеру;

У вас есть компьютер, веб-камера и стабильный, быстрый интернет;

Готовы обеспечить тишину в рабочее время.

Компания предлагает: