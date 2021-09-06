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Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев

Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев

06 сентября 2021 Artur Sadriev Возрастное ограничение: 16+
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев Фото pixabay.com
В столице Коми учителям можно неплохо зарабатывать

В сфере образования тоже можно хорошо заработать. Представляем подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в столице Коми.

Преподаватель по программированию - от 50 000 рублей

В IT школу, которая обучает программированию детей и взрослых в режиме онлайн, требуется преподаватель. Требуемый опыт работы от года до трех лет. Работа удаленная, возможна подработка.

Что нужно делать:

  1. Проводить занятия в онлайн-формате;
  2. Контролировать качество учебного процесса;
  3. Обеспечивать обратную связь родителям.

Требования:

  1. Окончили или учитесь в IT, техническом или педагогическом ВУЗе;
  2. Начинающий IT-специалист;
  3. Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям;
  4. Имеете опыт работы с детьми;
  5. Получили дополнительное образование или прошли профессиональную переподготовку в сфере IT;
  6. Готовы работать от 20 часов в неделю в вечернее время и/или в выходные дни.

Компания предлагает:

  1. Полностью официальное трудоустройство;
  2. Готовые материалы к урокам;
  3. Прозрачную систему мотивации;
  4. Возможность карьерного роста до наставника, куратора, методиста, руководителя направления;
  5. Программу повышения квалификации;
  6. Обучение английскому с носителем языка;
  7. Программу повышения квалификации по softs skills, hard skills;
  8. Скидки для детей сотрудников на обучение в нашей школе.

Преподаватель английского языка на проект Премиум - от 35 000 до 60 000 рублей

Онлайн-школа ищет преподавателей английского языка. Требуемый опыт работы от трех до шести лет. Работа удаленная, возможна подработка.

Требования:

  • Профильное образование в сфере педагогики, лингвистики или английской филологии (желательно).
  • Преподаете английский язык 3 года и более.
  • Ваш уровень владения языком — Advanced и выше.
  • Готовы уделять занятиям минимум 15 часов в неделю (в приоритете — выходные дни и вечера будней).
  • Умеете вести занятия с учениками разного уровня подготовки.
  • С легкостью находите общий язык с людьми и не испытываете сложностей с самоорганизацией.
  • Способны мягко, но настойчиво помогать студентам достичь результата.
  • Считаете, что преподаватели тоже регулярно осваивают что-то новое. И это правильно.

Дополнительным плюсом будет:

  • Наличие сертификатов IELTS, TOEFL, etc.
  • Опыт подготовки к проф. экзаменам и тестам.

Вам предстоит:

  • Проводить на интерактивной платформе индивидуальные онлайн-занятия со взрослыми учениками.

Взамен компания предлагает:

  • Вознаграждение выше нашей стандартной ставки — регулярно и без задержек.
  • Возможность преподавать из любой точки мира.
  • График занятий, адаптированный под ваше расписание.
  • Бесплатное обучение и помощь наших лучших методистов в любых, даже самых непростых ситуациях.
  • Интерактивную платформу для занятий — с готовыми практическими материалами и автоматической проверкой домашней работы.
  • Возможность совмещать преподавание у нас с основной деятельностью.
  • Доступ к полезным интерактивным материалам и всему, что способно облегчить и улучшить жизнь преподавателей.

Педагог-тренер по скорочтению от 25 000 до 45 000 рублей

Школа скорочтения в связи с расширением ищет в свою команду педагога - тренера на полную занятость. Опыт работы от года до трех лет.

Обязанности:

  • Проведение тренинговых занятий с детьми 5-12 лет по разработанным планам.
  • Мониторинг прогресса в занятиях детей, ведение отчетности.

Требования:

  • Образование средне.спец/высшее: педагогическое (дошкольное, нач. классы), логопедия, дефектология, психология.
  • Опыт работы с детьми приветствуется.
  • Грамотная устная и письменная речь.
  • Знание техник/приемов быстрого чтения и скорочтения НЕ является обязательным.

Условия:

  • Работа в уютном офисе в центре города.
  • Обучение методикам скорочтения и развития памяти за счет компании.
  • Оформление по ТК РФ, соцпакет.
  • ЗП по результатам собеседования (выше средней по городу)
  • Корпоративное обучение и стажировки
  • Дружная команда единомышленников

Преподаватель детских компьютерных курсов от 20 000 до 50 000 руб

Центр дополнительного образования ищет преподавателя курсов программирования для детей младшего и среднего школьного возраста. Опыт работы от года до трех лет. Гибкий график работы, возможна подработка.

Обязанности:

  • проведение занятий по программированию для детей
  • отслеживание результатов обучения
  • консультирование родителей по вопросам успеваемости детей

Требования к кандидату:

  • Студент (3 курс и старше) в IT, аспирант или выпускник технического или педагогического вуза
  • Начинающий IT-специалист;
  • Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям;
  • Знание языков программирования или желание им обучиться;
  • Опыт преподавания в группах;
  • Коммуникабельность, пунктуальность;
  • Желание развиваться и повышать свою квалификацию;

Компания предлагает:

  • Возможность совмещать преподавание с учебой или работой (занятия проводятся удаленно в формате "онлайн")
  • Бесплатное обучение для успешных кандидатов
  • Обеспечение методическими материалами
  • Высокую заработную плату (зависит от количества проведенных занятий)
  • Возможность развиваться внутри компании и овладевать новыми навыками
  • Готовы рассмотреть кандидатов на удаленную работу
  • Полная или частичная занятость

Менеджер онлайн-курсов от 23 000 до 43 000 рублей

Крупнейшая онлайн-школа ищет менеджера онлайн курсов. Опыт работы не требуется. Работа удаленная, возможна подработка.

Менеджер онлайн курсов:

  • Проводит презентации из дома, удалённо в комфортных условиях;
  • Проводит ознакомительные видеоуроки на платформе VimBox для потенциальных учеников школы;
  • Помогает ученикам делать первые шаги в изучении английского языка;
  • Определяет уровень языка и рекомендует онлайн-курс обучения;
  • Работает с сомнениями и возражениями ученика;
  • Общается с большим количеством учеников и мотивирует их на дальнейшее обучение в школе (от этого напрямую зависит мотивация).

Вы подходите, если:

  • Легко находите общий язык с незнакомыми людьми, не боитесь проводить презентации на камеру;
  • У вас есть компьютер, веб-камера и стабильный, быстрый интернет;
  • Готовы обеспечить тишину в рабочее время.

Компания предлагает:

  • Стабильный доход;
  • Профессиональный рост;
  • Удобные варианты графиков 20 или 30 ч. в неделю (Несколько вариантов на выбор; Суббота или воскресенье - рабочий день);
  • Необходимые материалы для проведения вводных уроков;
  • Оплачиваемое дистанционное обучение с опытными тренерами;
  • 50% скидку на изучение английского языка.
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Образование

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