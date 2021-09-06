Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев

Подборка самых высокооплачиваемых вакансий в сфере образования для сыктывкарцев06 сентября 2021
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В столице Коми учителям можно неплохо зарабатывать
В сфере образования тоже можно хорошо заработать. Представляем подборку с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в столице Коми.
Преподаватель по программированию - от 50 000 рублей
В IT школу, которая обучает программированию детей и взрослых в режиме онлайн, требуется преподаватель. Требуемый опыт работы от года до трех лет. Работа удаленная, возможна подработка.
Что нужно делать:
- Проводить занятия в онлайн-формате;
- Контролировать качество учебного процесса;
- Обеспечивать обратную связь родителям.
Требования:
- Окончили или учитесь в IT, техническом или педагогическом ВУЗе;
- Начинающий IT-специалист;
- Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям;
- Имеете опыт работы с детьми;
- Получили дополнительное образование или прошли профессиональную переподготовку в сфере IT;
- Готовы работать от 20 часов в неделю в вечернее время и/или в выходные дни.
Компания предлагает:
- Полностью официальное трудоустройство;
- Готовые материалы к урокам;
- Прозрачную систему мотивации;
- Возможность карьерного роста до наставника, куратора, методиста, руководителя направления;
- Программу повышения квалификации;
- Обучение английскому с носителем языка;
- Программу повышения квалификации по softs skills, hard skills;
- Скидки для детей сотрудников на обучение в нашей школе.
Преподаватель английского языка на проект Премиум - от 35 000 до 60 000 рублей
Онлайн-школа ищет преподавателей английского языка. Требуемый опыт работы от трех до шести лет. Работа удаленная, возможна подработка.
Требования:
- Профильное образование в сфере педагогики, лингвистики или английской филологии (желательно).
- Преподаете английский язык 3 года и более.
- Ваш уровень владения языком — Advanced и выше.
- Готовы уделять занятиям минимум 15 часов в неделю (в приоритете — выходные дни и вечера будней).
- Умеете вести занятия с учениками разного уровня подготовки.
- С легкостью находите общий язык с людьми и не испытываете сложностей с самоорганизацией.
- Способны мягко, но настойчиво помогать студентам достичь результата.
- Считаете, что преподаватели тоже регулярно осваивают что-то новое. И это правильно.
Дополнительным плюсом будет:
- Наличие сертификатов IELTS, TOEFL, etc.
- Опыт подготовки к проф. экзаменам и тестам.
Вам предстоит:
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Проводить на интерактивной платформе индивидуальные онлайн-занятия со взрослыми учениками.
Взамен компания предлагает:
- Вознаграждение выше нашей стандартной ставки — регулярно и без задержек.
- Возможность преподавать из любой точки мира.
- График занятий, адаптированный под ваше расписание.
- Бесплатное обучение и помощь наших лучших методистов в любых, даже самых непростых ситуациях.
- Интерактивную платформу для занятий — с готовыми практическими материалами и автоматической проверкой домашней работы.
- Возможность совмещать преподавание у нас с основной деятельностью.
- Доступ к полезным интерактивным материалам и всему, что способно облегчить и улучшить жизнь преподавателей.
Педагог-тренер по скорочтению от 25 000 до 45 000 рублей
Школа скорочтения в связи с расширением ищет в свою команду педагога - тренера на полную занятость. Опыт работы от года до трех лет.
Обязанности:
- Проведение тренинговых занятий с детьми 5-12 лет по разработанным планам.
- Мониторинг прогресса в занятиях детей, ведение отчетности.
Требования:
- Образование средне.спец/высшее: педагогическое (дошкольное, нач. классы), логопедия, дефектология, психология.
- Опыт работы с детьми приветствуется.
- Грамотная устная и письменная речь.
- Знание техник/приемов быстрого чтения и скорочтения НЕ является обязательным.
Условия:
- Работа в уютном офисе в центре города.
- Обучение методикам скорочтения и развития памяти за счет компании.
- Оформление по ТК РФ, соцпакет.
- ЗП по результатам собеседования (выше средней по городу)
- Корпоративное обучение и стажировки
- Дружная команда единомышленников
Преподаватель детских компьютерных курсов от 20 000 до 50 000 руб
Центр дополнительного образования ищет преподавателя курсов программирования для детей младшего и среднего школьного возраста. Опыт работы от года до трех лет. Гибкий график работы, возможна подработка.
Обязанности:
- проведение занятий по программированию для детей
- отслеживание результатов обучения
- консультирование родителей по вопросам успеваемости детей
Требования к кандидату:
- Студент (3 курс и старше) в IT, аспирант или выпускник технического или педагогического вуза
- Начинающий IT-специалист;
- Практикующий IT-специалист и готовы передавать свои знания детям;
- Знание языков программирования или желание им обучиться;
- Опыт преподавания в группах;
- Коммуникабельность, пунктуальность;
- Желание развиваться и повышать свою квалификацию;
Компания предлагает:
- Возможность совмещать преподавание с учебой или работой (занятия проводятся удаленно в формате "онлайн")
- Бесплатное обучение для успешных кандидатов
- Обеспечение методическими материалами
- Высокую заработную плату (зависит от количества проведенных занятий)
- Возможность развиваться внутри компании и овладевать новыми навыками
- Готовы рассмотреть кандидатов на удаленную работу
- Полная или частичная занятость
Менеджер онлайн-курсов от 23 000 до 43 000 рублей
Крупнейшая онлайн-школа ищет менеджера онлайн курсов. Опыт работы не требуется. Работа удаленная, возможна подработка.
Менеджер онлайн курсов:
- Проводит презентации из дома, удалённо в комфортных условиях;
- Проводит ознакомительные видеоуроки на платформе VimBox для потенциальных учеников школы;
- Помогает ученикам делать первые шаги в изучении английского языка;
- Определяет уровень языка и рекомендует онлайн-курс обучения;
- Работает с сомнениями и возражениями ученика;
- Общается с большим количеством учеников и мотивирует их на дальнейшее обучение в школе (от этого напрямую зависит мотивация).
Вы подходите, если:
- Легко находите общий язык с незнакомыми людьми, не боитесь проводить презентации на камеру;
- У вас есть компьютер, веб-камера и стабильный, быстрый интернет;
- Готовы обеспечить тишину в рабочее время.
Компания предлагает:
- Стабильный доход;
- Профессиональный рост;
- Удобные варианты графиков 20 или 30 ч. в неделю (Несколько вариантов на выбор; Суббота или воскресенье - рабочий день);
- Необходимые материалы для проведения вводных уроков;
- Оплачиваемое дистанционное обучение с опытными тренерами;
- 50% скидку на изучение английского языка.
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