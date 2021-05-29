Посмотрите, как люди выступают только с помощью движений тела
Петь без слов: в Сыктывкаре прошел фестиваль жестового языка (видео)29 мая 2021
Фото: Виктор Конюхов
В Сыктывкаре прошло необычное событие, посвященное столетию Республики Коми - фестиваль жестового языка. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.
Фестиваль получился действительно необычным, особенно для рядового посетителя. В зале сидели люди, которые переговаривались исключительно жестами. Общая атмосфера была теплой и дружелюбной.
На сцене выступали коллективы, которые «пели» песни с помощью языка жестов. У них получилось передать не только слова песни, но и настроение, мелодику и эмоции.
Остается надеяться на то, что такие мероприятия будут проводиться чаще и привлекать больше людей к изучению жестового языка.
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