Первый раз в первый класс: сколько стоит собрать ребенка в школу в Сыктывкаре

Средняя стоимость минимального набора школьных товаров выросла за год на 13%. По данным ТАСС, он примерно составляет 12 900 рублей. Портал PG11.ru узнал, сколько стоит собрать первоклассника в первое учебное путешествие.

Мы опросили несколько мам, которые собирают своих детей в школу. Они ожидают, что им придется купить:

канцелярию (ручки, тетради, карандаши, контурные карты, линейки, пенал);

портфель;

школьную форму (брюки, рубашка, туфли, пиджак);

спортивную форму;

Ориентировочно, каждая из опрошенных планирует потратить более 20 000 рублей на сборы своего ребенка в школу. Точную цифру они указывать отказались, так как попросту ее не знают: нужно докупить стол, стул, лампы и прочее для уроков.

Канцелярия

По статистике, средний набор канцелярии в школу стоит около тысячи рублей. Это не самые дорогие ручки, тетради, простой пенал, дневник, карандаши. В некоторых местах продаются уже готовые наборы стоимостью около тысячи.

Портфель

На сайте одного из самых популярных магазинов с детской одеждой мы выяснили, что самый дешевый рюкзак стоит около 1200 рублей (пригодный для переноски учебников и канцелярии), самый дорогой - 9000 рублей. В среднем, большинство портфелей стоят около 3000 рублей.

Школьная форма

Тут можно считать по-разному: некоторые родители тратят на форму своего чада около 10 000 рублей, выбирая не самые дешевые туфли, брюки, рубашку и пиджак. При желании, взяв минимальный набор и подождав скидок, можно купить полный комплект и за 5000 рублей.

Спортивная форма

В среднем, детская спортивная форма обойдется вам около 4000 рублей. Сюда войдут не самые дорогие кросовки, спортивный костюм и футболка. Можно взять и подороже - в спортивных магазинах всегда большой выбор товаров для детей.

Если сложить средние показатели, то получится сумма в 18 000 рублей. Можно уменьшить ее, если закупиться заранее и не дожидаться, пока начнется ажиотаж и обеспокоенные родители начнут сметать все с прилавков. Однако также можно заметить, что эта цифра не соответствует исследованию Росстата ( собрать ребенка в школу стоит 12 900 рублей).