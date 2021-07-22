Памятник Морозову в Сыктывкаре поставят ко Дню Республики

Стало известно, где поставят памятник известному политическому деятелю Коми АССР Ивану Павловичу Морозову.

Скульптура уже готова, сейчас она находится в Санкт-Петербурге. В ближайшие дни начнутся подготовительные работы для установки памятника. Сегодня площадку с закладным камнем посетили Глава Республики Коми Владимир Уйба и заместитель Председателя Правительства Республики Коми Галина Габушева.

Памятник видному политическому деятелю Коми АССР Ивану Павловичу Морозову, 22 года руководившему республикой, будет установлен в Сыктывкаре на улице Кирова, рядом с домом, где он жил, рядом с Кировским парком, в котором совершал ежедневные пробежки, рядом с Сысолой, на берегах которой прошли его детство и юность.

Напомним, с инициативой увековечить в скульптуре память об Иване Павловиче Морозове выступили его соратники и ветераны республики. Глава региона Владимир Уйба не только поддержал предложение, но и возглавил рабочую группу по реализации проекта, держал на личном контроле каждый его этап. Закладной камень на месте будущего памятника был символично установлен 22 августа 2020 года – на 99-ый день рождения республики.

-За год был выполнен очень большой объём работы. Самое главное и сложное было поймать образ живого человека, показать Ивана Павловича таким, каким он был в жизни и каким запомнился людям. Мы обратились за помощью к соратникам Ивана Павловича, кто долгое время с ним работал и хорошо знает его привычки, жесты, настроение, мимику. Нам помогал внук Ивана Павловича Морозова – Иван. Вместе нам удалось создать такой образ, в начале этого года мы определились с эскизом. А дальше уже при поддержке спонсоров этот образ был воплощён в скульптуру нашими мастерами – Народным художником Республики Коми Анатолием Ивановичем Неверовым и его дочерью Анастасией. Также мы уже подобрали плиту, на которой будет стоять памятник. Это плита из красного карельского гранита. И 22 августа 2021 года, в день рождения нашей республики, в столетний юбилей мы этот памятник торжественно откроем, - прокомментировал Владимир Уйба.

Ранее, 20 июля, решение об установке памятника Ивану Павловичу Морозову было одобрено на комиссии по культурно-историческому наследию столицы Коми. На следующий день, 21 июля, на внеочередном заседании городского Совета инициативу поддержали депутаты Сыктывкара.

*** Иван Павлович Морозов родился 30 сентября 1924 года в селе Межадор Сысольского района. Учился в Сыктывкаре в фельдшерско-акушерской школе, которую окончил в январе 1942 года. Через 9 месяцев Иван Морозов был призван в ряды Красной Армии. Был санинструктором роты, а затем комсоргом батальона.

С 1965 по 1986 годы был первым секретарем Коми обкома КПСС. Избирался членом Центрального Комитета КПСС, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов.

С именем Ивана Морозова связана целая эпоха в истории Коми края, годы бурного экономического роста. Валовая продукция промышленности республики в 1965-1986 годах увеличилась более чем в три раза, добыча нефти - почти в 9 раз. Велика его заслуга и в создании новой для республики газовой отрасли, в развитии угледобывающей и становлении лесохимической отраслей. Коренные изменения произошли в транспортных связях: проложены железные дороги на Кослан, Троицко-Печорск, Усинск, построены благоустроенные автомобильные дороги на Объячево и Усть-Кулом. В 60-е - 70-е годы Коми АССР стала одним из крупных промышленных районов Европейского Севера страны.

Авторитет, умение убеждать позволяло Ивану Павловичу влиять на руководство Совета Министров СССР, добиваться принятия решений в интересах республики.

Его наследие – не только новые города, предприятия, дороги, линии электропередач и социальные объекты, которые и сегодня являются достоянием республики. Ивану Павловичу Морозову удалось создать и сплотить вокруг себя сильную команду единомышленников. При нем стал практиковаться открытый подбор кадров, стажировки молодых руководителей. Под началом Ивана Морозова, умевшего видеть перспективу и чувствовать в людях организаторский талант, в республике выросли десятки выдающихся государственных деятелей, сотни высококвалифицированных руководителей, во многом определивших дальнейшее развитие Республики Коми.