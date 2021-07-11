«От этого можно умереть»: Мясников назвал опасный тип головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой, — объяснил медик.

Мясников уточнил, что о заболевании может говорить боль, которая "усиливается при кашле, при перемене положения тела", а также добавил, что от аневризмы "можно умереть".

Также врач уточнил, подобные симптомы могут указывать и на развитие опухоли головного мозга.

Мясников также добавил, что каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. При продолжающихся резких симптомах медики рекомендуют обратиться к специалисту.