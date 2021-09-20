Оксана Самойлова встретилась с родным отцом в Коми

Супруга рэпера Джигана и блогер Оксана Самойлова решила закончить длящийся долгое время конфликт с родным отцом и увиделась с ним впервые за 20 лет. Для этого девушка прилетела в родную республику Коми, где погуляла по знакомым улицам и посетила мамин магазин одежды, в котором когда-то работала, пишет Пятый канал.

Самойлова опубликовала в своем Instagram фото, на котором обнимает мужчину в кожаной куртке. Вероятно, это и есть отец звездной блогерши, однако лица его не показала. Как отметила Самойлова, она будто побывала в машине времени.

- Когда я приняла решение не общаться, я была ребенком, очень справедливым и сильным ребенком. Он пытался в самом начале наладить со мной контакт, но я не хотела (у меня были веские причины). Ну а потом уже мы не общались, наверное, просто по привычке. Я знаю, что очень многие девочки проходили или проходят схожие истории с папами. Мне жаль, я знаю это чувство неполноценности, я знаю все боли про «без отца», — написала Самойлова.

Оксана посоветовала подписчицам не бояться и не вычеркивать родителей из своих жизней. По словам звезды, встрече она оказалась очень рада, ведь ей удалось простить отца. Поклонники Самойловой оценили ее смелый шаг. Они поздравили знаменитость с воссоединением.