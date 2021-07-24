Овен

Уделите внимание своей внешности. В этот день по возможности раздайте долги, и не только материальные. Постарайтесь избавиться от всего, что вас тянет назад. Хорошее время для похода к массажисту. В личном плане — период нестабильности и хандры.

Телец

Сегодня возможны новые знакомства, которые расширят ваш кругозор. День принесет приятные хлопоты. Хороший день для романтического ужина при свечах, предложения руки и сердца, зачатия.

Близнецы

У Близнецов сегодня личные отношения будут складываться не лучшим образом. Не стоит заводить новых знакомств, вступать в случайные связи, это может привести к серьезным проблемам. Аварийноопасный день на дорогах.

Рак

Сегодня Ракам лучше не предпринимать решительных действий, а довериться своей интуиции и судьбе. И запомните, чем оптимистичнее вы будете смотреть на мир, тем быстрее наступит полоса везения.

Лев

Знакомства сегодня будут весьма приятными и полезными. Вы можете встретить людей, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Есть опасность переутомления, в результате чего могут обостриться хронические заболевания органов пищеварения. Для лечения болезней применяйте и нетрадиционные методы, и новые достижения медицинской науки. Избегайте антибиотиков и сильнодействующих средств.

Дева

Сегодня Девам нельзя рвать зубы. Не обращайте внимания на мелкие обиды, умейте прощать, не суетитесь, не проявляйте гордыню. День принесет и приятные хлопоты. Хороший день для романтического ужина при свечах, предложения руки и сердца, зачатия.

Весы

Не переедайте. Благоприятно обращаться за помощью не только для себя, но и для других. Будьте осторожны с огнем, возможны ожоги. Нельзя употреблять алкоголь и одурманивающие средства. Старайтесь меньше общаться, энергетика этих суток слаба.

Скорпион

Все негативные ситуации рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы. В этот день нужно быть аккуратными со спиртным и рыбными блюдами. Возможно отравление.

Стрелец

Сегодня возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.

Козерог

Для Козерогов негативный день. Возможны депрессии, знакомства неприятные и липкие. Постарайтесь раздать долги, завершить дела, к которым вам не хотелось бы возвращаться.

Водолей

Самочувствие в этот период оставляет желать лучшего. Опасайтесь травм. Возможна простуда или проявление усталости. Все это будет отрицательно сказываться на жизненном тонусе.

Рыбы

Проявляются энергетические вампиры. Нельзя вести малоподвижный образ жизни. Не поддавайтесь обольщению. Полезен массаж спины. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня хорошо молиться о помощи. Нужно беречь уши, их нельзя сегодня прокалывать. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить.