Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Новые знакомства у одних и риск травм у других: гороскоп на 25 июля

Новые знакомства у одних и риск травм у других: гороскоп на 25 июля

24 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Новые знакомства у одних и риск травм у других: гороскоп на 25 июля Фото с сайта pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

Уделите внимание своей внешности. В этот день по возможности раздайте долги, и не только материальные. Постарайтесь избавиться от всего, что вас тянет назад. Хорошее время для похода к массажисту. В личном плане — период нестабильности и хандры.

Телец

Сегодня возможны новые знакомства, которые расширят ваш кругозор. День принесет приятные хлопоты. Хороший день для романтического ужина при свечах, предложения руки и сердца, зачатия.

Близнецы

У Близнецов сегодня личные отношения будут складываться не лучшим образом. Не стоит заводить новых знакомств, вступать в случайные связи, это может привести к серьезным проблемам. Аварийноопасный день на дорогах.

Рак

Сегодня Ракам лучше не предпринимать решительных действий, а довериться своей интуиции и судьбе. И запомните, чем оптимистичнее вы будете смотреть на мир, тем быстрее наступит полоса везения.

Лев

Знакомства сегодня будут весьма приятными и полезными. Вы можете встретить людей, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Есть опасность переутомления, в результате чего могут обостриться хронические заболевания органов пищеварения. Для лечения болезней применяйте и нетрадиционные методы, и новые достижения медицинской науки. Избегайте антибиотиков и сильнодействующих средств.

Дева

Сегодня Девам нельзя рвать зубы. Не обращайте внимания на мелкие обиды, умейте прощать, не суетитесь, не проявляйте гордыню. День принесет и приятные хлопоты. Хороший день для романтического ужина при свечах, предложения руки и сердца, зачатия.

Весы

Не переедайте. Благоприятно обращаться за помощью не только для себя, но и для других. Будьте осторожны с огнем, возможны ожоги. Нельзя употреблять алкоголь и одурманивающие средства. Старайтесь меньше общаться, энергетика этих суток слаба.

Скорпион

Все негативные ситуации рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы. В этот день нужно быть аккуратными со спиртным и рыбными блюдами. Возможно отравление.

Стрелец

Сегодня возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.

Козерог

Для Козерогов негативный день. Возможны депрессии, знакомства неприятные и липкие. Постарайтесь раздать долги, завершить дела, к которым вам не хотелось бы возвращаться.

Водолей

Самочувствие в этот период оставляет желать лучшего. Опасайтесь травм. Возможна простуда или проявление усталости. Все это будет отрицательно сказываться на жизненном тонусе.

Рыбы

Проявляются энергетические вампиры. Нельзя вести малоподвижный образ жизни. Не поддавайтесь обольщению. Полезен массаж спины. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня хорошо молиться о помощи. Нужно беречь уши, их нельзя сегодня прокалывать. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Комментарии 1

23 минуты назад коллектор
Владимир Владимирович, только от ковида в стране умирает уже почти 1К в сутки. Цены на продукты растут без остановки. На не продукты тоже. Это всё на фоне нищенских зарплат и пенсий. Что делать?
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
вчера
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
вчера
Галлюциногенный овраг, озеро без дна и проекции инопланетян: что таят в себе загадочные места Коми Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru