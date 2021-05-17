Скорпион

Скорпион – знак необузданной страсти. Как утверждают астрологи, люди под этим знаком могут заниматься любовью весь день. Скорпион всегда готов к замысловатым свиданиям со взбитыми сливками и вишенкой. При всем этом рожденные под этим знаком люди очень верные. Как правило, их страсть обжигает только одного человека – их вторые половинки. А пошатнуть верность Скорпиона может только одна вещь – ревность.

Овен

Того, кто в отношениях с Овном ищет любви и преданности, может ждать сильное разочарование. Людям, рожденным под этим знаком, больше нравится процесс охоты, чем сама добыча. На первом месте у Овнов находится разнообразие. Но даже в тех отношениях, которые считаются прочныим, Овны остаются ненадежными. Импульсивному Овну нравятся испытания, а потому любое соблазнительное предложение покажется ему слишком заманчивым, чтобы с ним бороться. Как правило, Овен находится в постоянных поисках веселья и развлечений, а не стабильности.

Весы

Весы никогда не перестают флиртовать. Кроме того, учитывая плохую привычку Весов говорить людям то, что им хочется услышать, стоит понять, что это касается и партнера в романтических отношениях. Люди, рожденные под этим знаком, любят баловать себя. Поэтому когда перед Весами появляется какое-то романтическое предложение, от которого сложно отказаться, они просто не могут сказать «нет».

Телец

Телец неспроста является знаком стихии Земли. Будучи довольно творческой личностью, люди, рожденные под этим знакам, удивят вас своим способом «воссоединения с природой» с помощью занятий любовью на свежем воздухе. Тельцы очень чувственные и страстные. Еще одним плюсом отношений с Тельцами является их непоколебимая верность. Стоит вам завоевать сердце Тельца, и оно будет вашим навеки!

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