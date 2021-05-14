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Запрограммированы на удачу: названы самые везучие знаки Зодиака

Запрограммированы на удачу: названы самые везучие знаки Зодиака

14 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Запрограммированы на удачу: названы самые везучие знаки Зодиака Фото с сайта pixabay.com
Удача поворачивается к ним чаще, чем остальным

Замечали ли вы, что некоторым людям невероятно везет? Как утверждают астрологи, некоторые знаки Зодиака буквально запрограммированы на удачу. Всего же выделяются четыре самых везучих знака, пишет «Клубер»

Скорпион

Главная причина, по которой фортуна благоволит Скорпионам - их астрологический дар интуиции. Интуиция есть у всех, но у Скорпиона она просто невероятная. Люди, рожденные под этим знаком, не просто чувствуют и догадываются, а точно знают. Именно этим и объясняется их везение. Интуиция позваляет Скорпионам принимать верные решения даже в тех случаях, когда остальные толком не понимают, что происходит.

Стрелец

Рожденные под этим знаком люди считаются самыми оптимистичными и позитивными. Некоторые уверены, что все дело в их удаче - Стрельцам всегда везет, как никому другому. А, может, наоборот? Может, именно вера и оптимизм Стрельцов притягивают к ним фортуну, словно магнит? Вот и раскрыта главная тайна везения этого знака - позитивное мышление Стрельцов и является «добытчиком» удачи.  

Рыбы

Рыбы – ещё один из знаков с невероятно развитой интуицией. Эта способность позволяет им всегда делать правильный выбор без малейших колебаний. 

Рожденные под этим знаком люди почти никогда не просят о помощи и поддержке. Зато они постоянно жертвуют собой ради других. Однако судьба складывается таким удивительным образом, что о них всё равно всегда заботятся. Фортуна, кажется, улыбается им в любой ситуации. Даже в ситуациях, когда всё идет не по плану, в конце концов Рыбы опять оказываются на коне.

Астрологи пишут, что интуиция помогает Рыбам побеждать в играх и ставках. При этом выигранные деньги или автомобили они, без сомнения, отдадут нуждающимся людям или благотворительным организациям. Возможно, фортуна именно потому так благосклонна к этим счастливчикам?

Овен

Ни один другой знак зодиака не рискует в жизни так сильно, как Овен. О них можно снимать увлекательнейшие фильмы! Но несмотря на риск, у людей под этим знаком всегда все заканчивается хорошо. 

Почему так? Удача! Овны бесстрашны и очень уверены в себе. Без этого риск был бы невозможен. А этому знаку Зодиака, что называется, везёт, даже когда они не хотят. Любая авантюра, любая самая сумасшедшая мечта заканчиваются триумфом и победой. Этому есть только одно объяснение: Овен родился под благословлением фортуны! 

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