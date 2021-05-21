Нефтеразлив на Колве: полная хронология событий экологической катастрофы в Коми

В Республике Коми за последний год произошло ужасающее количество экологических катастроф. В на реке Колва таких случилось сразу два. Портал «Про Город» подготовил хронологию последнего ЧП, которое произошло на многострадальной реке.

Как сообщают нефтяники изданию «7х7», всего вылилось около 100 тонн нефтепродуктов, однако экологи предполагают, что их было не менее 500.

11 мая стало известно об очередном разливе нефти на реке Колва. Мэр Усинска Николай Такаев ввёл режим ЧС в городе, на место аварии вылетела межведомственная группа и природоохранная прокуратура. Согласно официальным источникам, разлив произошел на Ошском месторождении из-за разгерметизации нефтепровода. Сейчас на реке продолжаются работы по устранению утечки: действуют рубежи реагирования и заграждения. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный вылетел на Ошское месторождение, чтобы проконтролировать, все ли сделал недропользователь для устранения последствия аварии. В свою очередь Владимир Уйба вылетел в Усинск, чтобы взять ситуацию под личный контроль.Следственный кометит возбудил уголовное дело по факту разлива нефти.

12 мая по поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура Усинска организовала проверку в связи с нефтеразливом, который произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения и повлек попадание нефтесодержащей жидкости в реку Колву.

Также в тот же день на место происшествия вылетел представитель прокуратуры Усинска для осуществления первоначального осмотра и фиксации. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, а также о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На 13 мая для ликвидации разлива нефтеразлива привлекли порядка 100 человек и 32 единиц техники. В Усинске все еще действовал режим ЧС. Было развернуто шесть рубежей реагирования, продолжалась установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента. В общей сложности на территории Коми планировалось установить 2 500 метров боновых заграждений.

18 мая в Усинске был глава Коми Владимир Уйба. Он рассказал, что на вертолете облетел реку Колва. По его словам, в операции по ликвидации утечки нефтесодержащей жидкости было участвовало 210 человек, 22 лодки, два катера и семь барж. Всего на тот момент было собрано свыше 100 тонн нефтесодержащих отходов, в том числе в виде льда.

– Сегодня в Мутном материке мы пролетели на вертолете и не увидели на реке ни пленки, ни разводов, ни сгустков нефти, – отметил глава Коми. – Практически нет льда, есть отдельные льдины, которые не содержат отходов, как было в первые дни. Далее мы приземлились, и я попросил еще раз на лодке посмотреть реку, как говорится, с воды. В конце села в заводи мы нашли несколько включений – нефтесодержащие «крупяные зерна». Это единичные включения, тем не менее, с завтрашнего дня вдоль береговой линии будут развернуты боновые заграждения, чтобы даже самые мелкие включения были собраны. Больше серьезных мероприятий здесь не требуется. Сегодня картина совершенно другая, нежели мы видели 13 мая. Это говорит о том, что два основных рубежа на Колве свою функцию выполнили. На Печору попадают нефтесодержащие единичные капли, но даже их с завтрашнего дня мы начинаем собрать.

19 мая активистка Елена Гулина провела одиночный пикет против нефтеразливов в Коми. Она вышла на акцию после аварии на месторождении «ЛУКОЙЛ-Коми» и попадания не менее 9 тонн нефтепродуктов в реку Колву. Об этом сообщило издание «7х7».

21 мая на Колве началась очистка берегов от нефти. На 70% уже очищен участок суши, где ранее была локализована утечка нефтесодержащей жидкости, а также завершаются работы по сбору нефтепродуктов с воды. На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, на которых завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности. В превентивных целях установлены дополнительные рубежи на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань. Уровень речной воды после паводка снижается, в связи с чем часть нефтепродуктов оседает вдоль береговой линии. Проводится очистка и замывка берегов при помощи специального оборудования. Задействованы более 100 работников предприятия и подрядных организаций, свыше 30 единиц техники. Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с государственными органами.

Однако 20 мая член Комитета спасения Печоры, депутат Госсовета Коми Екатерина Дьячкова в составе республиканской паводковой комиссии облетела реку Колву. Она сообщила и зафиксировала на видео, что боновые заграждения есть только возле первого моста, и они не надежны, а на втором и третьем мосту и дальше их нет, ничто не мешает распространению нефтезагрязнений.

– Вместо обещанных Главой Республики Коми Владимиром Уйбы шести рубежей на Колве — всего один. Сейчас часть боновых заграждений готовится к отправке вертолётом в район села Мутный Материк. Но большая часть нефтезагрязнений село уже миновала. Пока что паводковая комиссия активных работ по устранению нефтеразлива на Колве не обнаружила.

Екатерина Дьячкова предполагает, что за вторым мостом они даже не начинались.

– Я считаю, что Колва — уже мертвая река, - с сожалением рассказала депутат, – сообщается в посте группы «Комитет защиты Вычегды».

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