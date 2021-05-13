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«Птицы не смогут взлететь и погибнут»: эколог оценил последствия нефтеразлива на Колве

«Птицы не смогут взлететь и погибнут»: эколог оценил последствия нефтеразлива на Колве

13 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Птицы не смогут взлететь и погибнут»: эколог оценил последствия нефтеразлива на Колве Фото с телеграм-канала KomiLeaks
Местным жителям необходима питьевая вода

11 мая стало известно об очередном разливе нефти на реке Колва. Мэр Усинска Николай Такаев ввёл режим ЧС в городе, на место аварии вылетела межведомственная группа и природоохранная прокуратура. Портал PG11.ru узнал у эколога Александра Сладкоштиева о том, чем грозит эта экологическая катастрофа и что нужно сделать прямо сейчас. 

Согласно официальным источникам, разлив произошел на Ошском месторождении из-за разгерметизации нефтепровода. 

- С Ошского месторождения идет трубопровод под дном реки. Еще его называют «дюкерным переходом». Именно там произошел разрыв и огромное количество нефти вырвалось наружу, - рассказал Александр.

Чтобы установить, насколько ситуация плачевна, нужно брать пробы воды, отмечает Александр. Однако, как рассказал мужчина, специалистов Роспотребнадзора на участках ликвидации нет.

- В таких ЧС специалисты Роспотребнадзора должны выезжать, отбирать пробы воды. Также они должны предупреждать людей и предприятия, чтобы они не брали воду из реки и не ловили рыбу. Даже для хозяйственных нужд, - отметил эколог.

Специалист рассказал, что ситуация особенно усугубляется тем, что сейчас идет нерест некоторых вид рыб. Их нерестилища загрязняются и нужно будет постараться, чтобы в Колве она вообще продолжила существовать.

Также Александр отметил проблему с перелетными птицами, ведь они регулярно используют воду. 

- Представьте, если заводи будут загрязнены нефтью. Птицы не смогут взлететь и погибнут. Они выделяют специальный подкожный жир, благодаря которому могут плавать. А нефть его уничтожит, - поделился специалист. 

Эколог рассказал, что самая важная вещь, которую сейчас нужно сделать - обеспечить подвоз бесплатной питьевой воды.

- Если «Лукойл» умудрился допустить прорыв, то пусть хотя бы подвезут чистую воду, - заключил специалист. 

Сейчас на реке продолжаются работы по устранению утечки: действуют рубежи реагирования и заграждения.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный вылетели на Ошское месторождение, чтобы проконтролировать, все ли сделал недропользователь для устранения последствия аварии. В свою очередь Владимир Уйба вылетел в Усинск, чтобы взять ситуацию под личный контроль.

Следственный кометит возбудил уголовное дело по факту разлива нефти. 

- В Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов. В связи с наличием оснований полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), - говорится в сообщении.

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