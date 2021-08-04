В Коми из-за пандемии коронавируса предприятиям общественного питания запретили работать после 23.00. Из-за этого владельцы заведений терпят колоссальные убытки. Группа пострадавших предпринимателей обратились к заместителю председателя правительства Коми Эльмире Ахмеевой.

Предприниматели утверждают, что после недели запрета работы после 23.00 их выручка составляет один-два процента от обычной.

- Объясните нам, организациям, работающим только в вечернее и ночное время, можно ли работать в таких условиях? На каких основаниях нас лишили права заниматься законной деятельностью, под которую мы взяли кредиты, наняли людей, арендовали помещения, платим налоги? Скажите нам как юрист, кто нам будет компенсировать такое решение правительства? Принять решение для «галочки» легко, обосновать его людям невозможно, - утверждают предприниматели.

Владельцы заведений рассказывают, что они «не слепые» и видят, как автобусы регулярно перевозят толпы пассажиров без масок.

- Люди ходят на концерты, в музеи, путешествуют по нашей стране в основном без масок. В магазинах мало кого встретишь в маске. И это мы наблюдаем каждый день. А ночью вирус действует иначе, чем днём? Почему и кто, с какой компетенцией решил, что ночью шанс заразиться в полупустом заведении общепита, баре или ресторане больше, чем днём? - вопрошают владельцы общепита.

Предприниматели поделились, что пабы - это место, куда обыватели приходят не пить алкоголь, а общаться, ужинать с близкими, любимыми людьми, встречаться с друзьями.

- Человеку нужно делиться радостью, выплескивать всё, что накопилось за неделю. А что сейчас? Люди стали меньше пить и пошли в библиотеку? Нет. Возросла статистика бытового насилия и преступлений. Молодёжь маргинализируется на улице и становится опасной для социума. Мы не отрицаем, а, наверное, как никто другой, соблюдаем и выполняем все эпидтребования. Среди нас много тех, кто перенёс заболевание, потерял близких. Но не работать мы не можем! Налоги, которые мы платим, не идут в сравнение с отчислениями крупного бизнеса, но как опытный управленец Вы понимаете, что за нами стоят тысячи людей, наши семьи, семьи наших работников, коллективы и семьи наших поставщиков, наши посетители. Нас много. Сыктывкар и Ухта – небольшие города, и отношения жителей и их судьбы здесь пересекаются густой паутиной рукопожатий. Бары и рестораны ночью выполняют важную функцию социально-психологической стабилизации неврастенированных экономической, политической и эпидемиологической ситуацией людей.

В конце предприниматели отмечают, что беспочвенно закрыв бары, можно открыть «ящик Пандоры». Они намерены добиваться справедливого отношения к бизнесу и будут голосовать за сильных людей.

Обращения написали владельцы ООО «Алеся», ООО «Премьер СТВ», ООО «Картелье», ООО «Фортуна», ООО «Мажор», ООО «Рэсто», ООО «Гермес», ООО «Республика Кофе», ООО «Барком», ООО «Огонек», ИП Кислициын И.Н. ,ООО «ГЛАВ-ПИВО», ООО «Два дракона», ООО «Победа», ООО «Мармелад Коми», ООО «Карнаж», ООО «Капитал» ,ООО «Санрайз», ООО «Верест», ООО «Мята Лаунж».