«Не хотел заниматься этим грязным делом!»: сыктывкарец рассказал о работе эвакуаторщиком машин

В нашу редакцию обратился мужчина, который утверждает, что проработал несколько недель эвакуаторщиком машин. Он рассказал о том, насколько завышены цены на эту услугу в Сыктывкаре и почему так получилось.

Иван Иванов (фамилия изменена) по профессии крановщик. В июле он устроился в единственную компанию, которая занимается эвакуацией машин в Сыктывкаре. Однако вскоре поспешил оттуда уволиться - по его словам, компания занимается «грязными» делами.

- После эвакуации машины владельцу выставляют счет - шесть тысяч рублей. Причем обоснованность этой суммы вызывает сомнения - в том же Санкт-Петербурге такая услуга стоит около двух тысяч рублей, - рассказал сыктывкарец.

Помимо эвакуации нужно оплачивать штраф-стоянку. В Сыктывкаре она стоит 44 рубля в час.

Портал PG11.ru проверил, действительно ли в большом городе эвакуация стоит дешевле. Как оказалось, это действительно так - на сайте услуга варьируется от 1500 до 2500 рублей.

Как отметил Иван, организация работает в тандеме с ДПС.

- У ГИБДД есть специальный отдел, который занимается эвакуацией машин. Однако зачастую сами сотрудники этой компании ездят, видят неправильно припаркованную машину и вызывают экипаж ДПС. И сразу же увозят машину, - поделился бывший эвакуаторщик.

Мужчина также отметил, что у эвакуаторщиков есть излюбленные места для работы: ТРЦ «Макси», аэропорт и несколько других.

Иван Иванов предполагает, что такая ситуация сложилась из-за полной монополии на эту услугу - никто в городе больше не занимается эвакуацией.

- Не хотел заниматься этим грязным делом. Они таскают машины даже со дворов, которые подходят под эвакуацию только по формальным признакам. Какие-то мутные дела. Не для людей работают, - заключил Иван.

Чтобы понять, насколько прибыльно эвакуаторское дело в Сыктывкаре, стоит посмотреть на выручку компании. По данным «РБК», за 2020 год она составила 14 миллионов рублей. Но стоит отметить, что в карточке компании указаны и другие виды деятельности - всего их 59 штук.