Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе
Главная
Новости
«Не хотел заниматься этим грязным делом!»: сыктывкарец рассказал о работе эвакуаторщиком машин

«Не хотел заниматься этим грязным делом!»: сыктывкарец рассказал о работе эвакуаторщиком машин

10 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Не хотел заниматься этим грязным делом!»: сыктывкарец рассказал о работе эвакуаторщиком машин Фото с телеграм-канала «Новая Республика»
В Санкт-Петербурге подобные услуги стоят в три раза дешевле

В нашу редакцию обратился мужчина, который утверждает, что проработал несколько недель эвакуаторщиком машин. Он рассказал о том, насколько завышены цены на эту услугу в Сыктывкаре и почему так получилось. 

Иван Иванов (фамилия изменена) по профессии крановщик. В июле он устроился в единственную компанию, которая занимается эвакуацией машин в Сыктывкаре. Однако вскоре поспешил оттуда уволиться - по его словам, компания занимается «грязными» делами.

- После эвакуации машины владельцу выставляют счет - шесть тысяч рублей. Причем обоснованность этой суммы вызывает сомнения - в том же Санкт-Петербурге такая услуга стоит около двух тысяч рублей, - рассказал сыктывкарец. 

Помимо эвакуации нужно оплачивать штраф-стоянку. В Сыктывкаре она стоит 44 рубля в час.

Портал PG11.ru проверил, действительно ли в большом городе эвакуация стоит дешевле. Как оказалось, это действительно так - на сайте услуга варьируется от 1500 до 2500 рублей. 

Как отметил Иван, организация работает в тандеме с ДПС.

- У ГИБДД есть специальный отдел, который занимается эвакуацией машин. Однако зачастую сами сотрудники этой компании ездят, видят неправильно припаркованную машину и вызывают экипаж ДПС. И сразу же увозят машину, - поделился бывший эвакуаторщик. 

Мужчина также отметил, что у эвакуаторщиков есть излюбленные места для работы: ТРЦ «Макси», аэропорт и несколько других. 

Иван Иванов предполагает, что такая ситуация сложилась из-за полной монополии на эту услугу - никто в городе больше не занимается эвакуацией. 

- Не хотел заниматься этим грязным делом. Они таскают машины даже со дворов, которые подходят под эвакуацию только по формальным признакам. Какие-то мутные дела. Не для людей работают, - заключил Иван. 

Чтобы понять, насколько прибыльно эвакуаторское дело в Сыктывкаре, стоит посмотреть на выручку компании. По данным «РБК», за 2020 год она составила 14 миллионов рублей. Но стоит отметить, что в карточке компании указаны и другие виды деятельности - всего их 59 штук. 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

07 августа
Кто должен избавляться от тараканов в домах и квартирах: объяснение Госжилинспекции Коми Читать
24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
Посмотреть все
04 августа Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

07 августа
В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд
07 августа
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
07 августа
В России составили портрет среднестатистического преступника
07 августа
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога
24 июля
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru