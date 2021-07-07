Названы знаки Зодиака, наиболее склонные к депрессии

Овен

Овны славятся своим оптимизмом. Поэтому быстро забывают все плохое, что случается в жизни. Никто и никогда не может сломить представителей этого знака. Депрессия, конечно, с большим трудом и может проникнуть в жизнь Овнов, но совсем ненадолго. Овен борец по натуре и вряд ли позволит каким-либо страданиям победить себя.

Телец

Мало что может кардинально и надолго расстроить Тельцов. Представители этого знака сильны, настойчивы, и избегают ситуаций и людей, которые вызывают у них беспокойство и выбивают почву из-под ног. Но несмотря на это, Тельцы могут легко впасть в депрессию, если их заставят серьезно изменить свою жизнь. Дело в том, что Тельцы обычно консервативны и недостаточно гибкие.

Близнецы

У депрессии нет никаких шансов войти в жизнь Близнецов. Дело в том, что представители этого знака обладают врожденным чувством юмора и любопытством, что является хорошим лекарством от грусти. Близнецы умеют смеяться над собой и своими страхами. Но при этом из-за постоянной активности этот знак иногда забывает о собственных нуждах и потребностях, что может привести к страданиям нервной системы.

Рак

Раки слишком чувствительны, потому нуждаются в одиночестве время от времени, чтобы залечить раны в тишине и покое. Иногда, однако, это не представляется возможным, потому негатив накрывает с головой. А поскольку представители этого знака довольно закрыты и держат всё в себе, депрессия тут как тут. Поэтому рекомендуется очень внимательно следить за собой, чтобы вовремя уйти, когда чувствуете, что не в состоянии со всем справиться.

Лев

Каждый день для Львов — это новая возможность для успеха и достижений, но когда этого не происходит довольно длительное время, даже они могут впасть в депрессию. Неудачи, ошибки, промахи, — всё это способствует плохому настроению и самым мрачным мыслям. А там и до депрессии недалеко. Львы очень метеочувствительны, поэтому плохо себя чувствуют зимой или в пасмурную погоду. Дело в том, что Лев не может жить без солнца. Их спасение от депрессии — это несколько солнечных дней или отпуск на морском берегу жарким летом. Всего несколько дней — и депрессии как не бывало.

Дева

Как можно впадать в депрессию, когда у Дев куча проектов, задач и работы? На неё просто не должно оставаться времени.Однако именно многозадачность и нескончаемая работа вызывают у неё тревожные мысли и депрессию. Представители этого знака должны заботиться не только о работе и обязанностях, но и в первую очередь о себе. Усталость — вот, что их губит, вызывает депрессию.

Весы

Врожденная склонность к равновесию и гармонии помогает Весам не впадать в крайности и довольно легко балансировать между ними. Депрессия для них не в новинку, но, похоже, Весы справляются с любой её формой гораздо легче, чем остальные. Им нравится баловать себя и других, и они всегда ищут позитивное и светлое в любой ситуации.

Скорпион

В глубине души Скорпионы презирают собственную слабость, как и слабость других людей. Вот почему они всегда стараются быть сильными и справляться с любыми задачами, какими бы невыполнимыми они не казались. Внешне Скорпионы всегда холодны и сдержанны, отлично контролируют себя. Правда, не всегда: когда уж слишком достанут, они могут и «укусить».

Внутри представителей этого знака могут бушевать бури и ураганы самых противоречивых чувств, но никто этого даже не замечает. Однако если это состояние продлится долго, они могут впасть в депрессию, даже не подозревая об этом.

Стрелец

Стрельцы всегда активны, постоянно в движении, поэтому если и возможны проблемы — то лишь из-за чрезмерного оптимизма, а не из-за депрессии. Скука и однообразие — вот что выводит их себя и по-настоящему бесит. Стрельцам нужно с юмором относиться к любой ситуации и точно так же из неё выходить. Важно занимать себя чем-то новым и неизведанным, что является лучшим профилактическим средством от депрессии.

Козерог

Козероги очень дисциплинированны и ответственны. И на работе, и в семье берут на себя больше обязанностей, чем другие. Причём совершенно добровольно и не изображая из себя жертву. Плюс ко всему представители этого знака нередко являются родителем для своих родителей. Постоянное беспокойство и слишком много обязательств — это гарантированный стресс. А длительный стресс может привести к депрессии, особенно если вокруг хаос и неразбериха.

Водолей

Представители этого знака слишком остро реагируют на стрессовые ситуации, особенно когда всё идет не так, как планировалось. Когда Водолеи не могут решить какую-то проблему, несмотря на все усилия и старания, то просто уходят в себя и ни с кем не разговаривают. Депрессия и психосоматические заболевания часто являются результатом нереалистичных ожиданий и завышенных требований к себе.

Рыбы

Рыбы очень эмоционально реагируют на ситуации, на которые другие люди даже не обратили бы внимания. При этом без каких-либо размышлений и здоровой логики. Вот почему часто они становятся жертвой депрессии, которая догоняет каждый раз, когда рушатся мечты и надежды.