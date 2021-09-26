Названы сокращающие продолжительность жизни продукты

Названы сокращающие продолжительность жизни продукты26 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Отказ от них понижает риск диабета
Специалисты клиники Майо составили список из пяти продуктов, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщают "РИА Новости".
В первую очередь, диетолог Кэтрин Зератски призывает отказаться от переработанных продуктов, поскольку согласно опубликованному в журнале клиники исследованию, такая еда является одной из причин роста смертности.
Диетолог этого же центра Лиза Торборг подчеркнула важность сокращения красного мяса в ежедневном рационе.
- В одном из исследований установлена связь между регулярным употреблением красного мяса и ростом риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, в особенности рака толстой кишки. Бекон, сосиски, хотдоги, ветчина, консервированное мясо полны соли и насыщенных жиров, что также повышает риски от их употребления, — рассказала Торборг.
Кардиолог клиники Майо Стефен Копецки отметил, что жареная еда провоцирует возникновение диабета второго типа и проблем с сердцем. Также рекомендуется не злоупотреблять сахаросодержащими продуктами. В таком случае понижаются риски диабета и преждевременной смерти.
Наконец, врачи центра обращают внимание на отказ от алкоголя. По их словам, даже один бокал в день несет в себе небольшой, но все же риск возникновения онкологии, например рака пищевода. Также алкоголь может вызвать панкреатит, привести к сердечному приступу и др.
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