Названы сокращающие продолжительность жизни продукты

Специалисты клиники Майо составили список из пяти продуктов, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщают "РИА Новости".

В первую очередь, диетолог Кэтрин Зератски призывает отказаться от переработанных продуктов, поскольку согласно опубликованному в журнале клиники исследованию, такая еда является одной из причин роста смертности.

Диетолог этого же центра Лиза Торборг подчеркнула важность сокращения красного мяса в ежедневном рационе.

- В одном из исследований установлена связь между регулярным употреблением красного мяса и ростом риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, в особенности рака толстой кишки. Бекон, сосиски, хотдоги, ветчина, консервированное мясо полны соли и насыщенных жиров, что также повышает риски от их употребления, — рассказала Торборг.

Кардиолог клиники Майо Стефен Копецки отметил, что жареная еда провоцирует возникновение диабета второго типа и проблем с сердцем. Также рекомендуется не злоупотреблять сахаросодержащими продуктами. В таком случае понижаются риски диабета и преждевременной смерти.

Наконец, врачи центра обращают внимание на отказ от алкоголя. По их словам, даже один бокал в день несет в себе небольшой, но все же риск возникновения онкологии, например рака пищевода. Также алкоголь может вызвать панкреатит, привести к сердечному приступу и др.