Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей19 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Ежегодно от этой болезни погибают 17,5 миллионов человек
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщают "РИА Новости"
По словам медика, наличие сахарного диабета, повышенный уровень холестерина, нарушенный липидный баланс — главные предвестники проблем с сердцем.
- У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще, — добавила кардиолог.
Также кардиотоксичность повышается из-за процедур, которые прошел человек: химио- и лучевой терапии.
О вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочего может говорить возраст, хотя от них часто страдает и молодежь, напомнила Козлова. По ее мнению, также влечет риск малоподвижность, особенно связанные с ней нарушения функций организма (гиподинамия).
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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