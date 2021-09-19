Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала о людях, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщают "РИА Новости"

По словам медика, наличие сахарного диабета, повышенный уровень холестерина, нарушенный липидный баланс — главные предвестники проблем с сердцем.

- У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще, — добавила кардиолог.

Также кардиотоксичность повышается из-за процедур, которые прошел человек: химио- и лучевой терапии.

О вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний среди прочего может говорить возраст, хотя от них часто страдает и молодежь, напомнила Козлова. По ее мнению, также влечет риск малоподвижность, особенно связанные с ней нарушения функций организма (гиподинамия).

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.