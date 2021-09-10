Названы самые популярные направления осеннего отдыха среди россиян

Сервис OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы об авиабилетах и выяснил, как россияне планируют отдыхать этой осенью. Итоги опубликовали ria.ru.

Так, 60 процентов респондентов заинтересовались перелетами внутри страны. Самые популярные города - Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также в список попали Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.

Путешествия за рубеж также не остались без внимания. Больше всего интереса у россиян вызывает Турция. На втором месте оказалась Армения, а на третьем - Египет.