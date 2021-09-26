Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "МК".

Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.