Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату

Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату26 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Произойдет индексация всех доплат
С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "МК".
Повышение коснется сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.
Как пишет "МК", в среднем рост заработной платы составит около четырех процентов, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Так, субъекты могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом ее величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме того, произойдет индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.
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26 сентября 2021, 11:33
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