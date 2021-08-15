Назван самый обычный продукт, который защищает от рака

Томаты — это не просто вкусный и полезный овощ, доступный каждому россиянину. Оказывается, они способны подавить рост опухолей желудка.

Помидоры относятся к числу наиболее распространённых овощей в России, для наших граждан они являются основным пищевым источником ликопина. Это антиоксидант, имеющий множество преимуществ для здоровья, включая снижение риска болезней сердца и рака, пишет «МедикФорум». Исследование показало, что экстракт томатов подавляет развитие и размножение клеток рака желудка — это открывает новый путь к разработке средств лечения коварной болезни. Авторы исследования изучали экстракты цельных томатов. Результаты опубликованы в Journal of Cellular Physiology.



Итальянские ученые доказали, что противоопухолевый эффект помидоров, по-видимому, не связан с какими-то отдельными компонентами вроде ликопина. Помидоры воздействуют на здоровье человека в целом. Проанализировав экстракты на предмет способности бороться с клетками рака желудка, ученые выяснили, что томаты определенного сорта, вероятно, могут подавлять рост и распространение злокачественных клеток, то есть способность рака к метастазированию.



Лечение остановило клеточный цикл за счёт регулирования белков семейства ретинобластом и определённых ингибиторов клеточного цикла. В конечном итоге это вызвало гибель раковых клеток в результате процесса под названием апоптоз. В дальнейшем ученые должны определить потенциал использования определенных питательных веществ не только для профилактики, но и в качестве поддерживающей стратегии лечения рака.