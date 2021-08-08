Начало недели встретит жителей Коми дождями

Коми ЦГСМ опубликовали прогноз погоды с 9 по 13 августа.

Неделя начнется с прохладной и пасмурной погоды. Дожди затронут северо-восток и юго-западные части Коми.

Днем температура воздуха будет варьироваться от 13 до 20 градусов тепла, ночью от 4 до 9. С ростом атмосферного давления к середине недели погода улучшиться, а дожди станут локальными. Местами их будут сопровождать грозы и шквалистое усиление ветра.