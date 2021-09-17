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На Стефановской площади прошел пикет против строительства мусорного полигона в Ижме

На Стефановской площади прошел пикет против строительства мусорного полигона в Ижме

17 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
На Стефановской площади прошел пикет против строительства мусорного полигона в Ижме Фото из архива PG11.ru
К протестующему незамедлительно подошли сотрудники полиции

Сыктывкарец вышел на одиночный пикет к зданию Главы Коми. Не прошло и минуты, как к нему подошли сотрудники полиции. 

В своем выступлении мужчина отметил, что он против строительства мусорного полигона в Ижме. 

- В Ижемском районе тоже строят ШИЕС-3. Тоже на болоте, тоже для мусора, который будет привозиться с соседних районов. Торги выиграны на строительство - 200 миллионов. И заказчик, и компания, которая осуществляет строительство, связаны аффилировано, - заявил в своем выступлении пикетер.

При всем этом мужчина утверждает, что ранее глава Коми выступал против строительства мусорного полигона на Коми земле, а недавно в СМИ выходила новость о том, что ижемский полигон все-таки будут достраивать. 

Полицейские объяснили мужчине, что его действия незаконны и попросили его убрать плакат. Поначалу мужчина не подчинился требованиям сотрудников полиции, однако после все же убрал плакат. Несмотря на это, его задержали. 

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