На ремонт дороги в Коми выделят более 12 миллионов рублей

В Коми на ремонт автодороги "Мыёлдино - Тимшер" выделят более 12 млн рублей. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Рубан.

Сергей Рубан заявил, что несмотря на близкое завершение сезона дорожных работ в районе в ближайшие месяцы планируется выполнить достаточно большой объем ремонтных работ на муниципальных дорогах и улично-дорожной сети поселений. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Коми и лично главы региона Владимира Уйба. До конца года на эти цели району будет предоставлена субсидия в размере 20 млн рублей.



Основная часть средств - свыше 12 млн рублей - будет направлена на ремонт автодороги "Мыёлдино-Тимшер", что позволит отремонтировать порядка шести километров дороги.

- В пятницу состоялось дополнительное обследование дорожного полотна совместно с подрядчиком, а также местными лесозаготовителями, которые также планируют внести свой вклад в ремонтные работы. По итогам этого выезда будут сформированы конкретные участки дороги, требующие первоочередного ремонта", - отметил глава администрации.

Также в районе запланированы следующие ремонтные работы: обустройство подъезда к строящемуся ФАПу в д. Жежим, ремонт подъезда к д. Выльгорт, ремонт улицы Сордйывская в с. Помоздино, первый этап обустройства подъезда к школе в с. Н. Воч, ремонт деревянного настила моста в направлении м. Лесхоз п. Югыдъяг.