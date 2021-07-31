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«На каждой остановке нарушения»: активисты пытаются решить вечную проблему сыктывкарских автобусов

«На каждой остановке нарушения»: активисты пытаются решить вечную проблему сыктывкарских автобусов

31 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«На каждой остановке нарушения»: активисты пытаются решить вечную проблему сыктывкарских автобусов Фото из архива PG11.ru
Жалобы поступают с 2012 года

В Сыктывкаре существует вечная проблема с расписаниями на автобусных остановках – они либо неправильные, либо их нет вовсе. Из-за этого страдают многие жители столицы. Активисты движения «Сыктывкар-автобус» занялись этой проблемой и проводят свое исследование. 

Карта автобусных остановок с нарушениями

Координатор движения «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев рассказал, что «система» никогда не работала по-другому и проблема с остановками была всегда.

– Например, после ликвидации прежних перевозчиков: «Гермеса», «Автоспаса», «Альфатранса» и прочих, на остановках несколько лет висели недействующие расписания, и никому из ответственных лиц и контролирующих органов не было до этого дела. До сих пор на остановках Эжвы и города можно найти расписания 54 маршрута, неактуальные с середины 2000-х годов. Больше пяти лет на остановках города висели зеленые расписания 174 маршрута от недействующего перевозчика, – рассказал активист.

Вячеслав Слюсарев отметил, что задача контроля за этим стоит перед администрацией Сыктывкара, Выльгорта, Минэкономики.

– Мы проверили больше 78 остановок (свыше 20% от всего количества) и на каждой мы видим нарушения: полное или частичное отсутствие расписания, устаревшее расписание, закрашенное расписание и прочее, – поделился координатор.

Жалобы на расписания движения автобусов поступали в группу «Сыктывкар-автобус» с начала ее существования – с 2012 года:

– В ежедневном режиме люди жалуются на несоблюдение расписания перевозчиками. А посмотреть, сверить его на остановке люди не могут. Кто-то просто опоздает на работу, кто-то на поезд, а кто-то проторчит на остановке от 30 до 1,5 часов под дождем, снегом или палящим солнцем без возможности даже присесть на скамейку. Общественный транспорт должен быть быстрым (из одной точки города в другую) и понятным (четкое расписание и маршрут), – заключил активист.

Глава сыктывкарского отделения городских проектов Дмитрий Махов также высказался по этому поводу:

– Понимаю, если одна, две, десять остановок, на которых нет расписания или оно вовсе устарело. А тут, как показывает исследование, практически на каждой либо старое, либо отсутствует какой-либо маршрут, либо на расписании насены теги или реклама. Ежедневно больше половины сыктывкарцев пользуются общественным транспортом, такого бардака с расписанием не должно быть. Это бьет по престижности и удобству автобусов.

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Общественный транспорт

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