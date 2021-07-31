В Сыктывкаре существует вечная проблема с расписаниями на автобусных остановках – они либо неправильные, либо их нет вовсе. Из-за этого страдают многие жители столицы. Активисты движения «Сыктывкар-автобус» занялись этой проблемой и проводят свое исследование.

Карта автобусных остановок с нарушениями

Координатор движения «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев рассказал, что «система» никогда не работала по-другому и проблема с остановками была всегда.

– Например, после ликвидации прежних перевозчиков: «Гермеса», «Автоспаса», «Альфатранса» и прочих, на остановках несколько лет висели недействующие расписания, и никому из ответственных лиц и контролирующих органов не было до этого дела. До сих пор на остановках Эжвы и города можно найти расписания 54 маршрута, неактуальные с середины 2000-х годов. Больше пяти лет на остановках города висели зеленые расписания 174 маршрута от недействующего перевозчика, – рассказал активист.

Вячеслав Слюсарев отметил, что задача контроля за этим стоит перед администрацией Сыктывкара, Выльгорта, Минэкономики.

– Мы проверили больше 78 остановок (свыше 20% от всего количества) и на каждой мы видим нарушения: полное или частичное отсутствие расписания, устаревшее расписание, закрашенное расписание и прочее, – поделился координатор.

Жалобы на расписания движения автобусов поступали в группу «Сыктывкар-автобус» с начала ее существования – с 2012 года:

– В ежедневном режиме люди жалуются на несоблюдение расписания перевозчиками. А посмотреть, сверить его на остановке люди не могут. Кто-то просто опоздает на работу, кто-то на поезд, а кто-то проторчит на остановке от 30 до 1,5 часов под дождем, снегом или палящим солнцем без возможности даже присесть на скамейку. Общественный транспорт должен быть быстрым (из одной точки города в другую) и понятным (четкое расписание и маршрут), – заключил активист.

Глава сыктывкарского отделения городских проектов Дмитрий Махов также высказался по этому поводу: