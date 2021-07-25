Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы приближающегося инфаркта, после появления которых нужно проконсультироваться с врачом. Слова медицинского специалиста приводит «РИА Новости».

Так, в случае попадания пациента к врачу до развития болезни, риск смертности составляет от трех до шести процентов. Если вовремя пообщаться с медиком не удалось, угроза возрастает до 33 процентов. Мясников подчеркнул, что врач должен знать у кого и как развиваются симптомы.

Среди признаков надвигающегося инфаркта Мясников перечислил боль в груди (за грудиной), одышку, а также повышенную потливость и слабость.

В эфире телеканала "Россия 1" он озвучил также неявные симптомы – боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжогу.

По его мнению, риску инфаркта более подвержены мужчины старше 45 лет и женщины старше 50. Также влияют на развитие заболевания наследственность, курение, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение.