Музыканты из Коми поддержали российских спортсменов в Токио

В Сыктывкаре продолжается волна поддержки наших спорстменок на Олимпиаде в Токио. Недавно музыканты из коллектива «Old School Komi» также высказались по этому поводу.

- Сколько интриг было вокруг наших спортсменов. Но, знаете, дух явно у наших ребят не сломить. Выдержали и доказали, что чистые и лушие в мире. Спортсмены, вы молодцы! Спасибо Вам за нашу победу! За то, что вы нас заставили поверить в вас. «We will ROC you!». Скоро Пекин, зимняя Олимпиада! Мы им ещё покажем! - отметили музыканты.

Сыктывкарец Михаил Наумов также заявил, что именно у наших спортсменов больше всего золотых медалей и они впереди всех.