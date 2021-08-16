Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе
Главная
Новости
Многодетная семья из Коми получила награду от президента

Многодетная семья из Коми получила награду от президента

16 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Многодетная семья из Коми получила награду от президента sever-press.ru
Ордена «Родительская слава» удостоены Владимира и Любовь Кулемины

Президент подписал указ о награждении ряда жителей России. В список попала семья из Коми, в которой воспитывают восьмерых детей, передает БНК.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена «Родительская слава» удостоены Владимира и Любовь Кулемины. Ранее тот же орден получила семья Светланы и Сергея Андреевых из Ухты. Они тоже растят восьмерых детей.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Дети

Читайте также: В одном из детсадов Сыктывкара появится ограждение за 2 миллиона рублей

Комментарии 1

29 минут назад Карл
Владимира и Любовь - это однополая супружеская пара?
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Виктория Лопырева: «Сыктывкар показался райским местом» Читать
07 августа
Кто должен избавляться от тараканов в домах и квартирах: объяснение Госжилинспекции Коми Читать
24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
Посмотреть все
04 августа Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

сегодня
Российские водители назвали самые ненадежные автомобили
07 августа
В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд
07 августа
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
07 августа
В России составили портрет среднестатистического преступника
07 августа
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru