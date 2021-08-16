Многодетная семья из Коми получила награду от президента

Ордена «Родительская слава» удостоены Владимира и Любовь Кулемины
Многодетная семья из Коми получила награду от президента16 августа 2021
sever-press.ru
Президент подписал указ о награждении ряда жителей России. В список попала семья из Коми, в которой воспитывают восьмерых детей, передает БНК.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена «Родительская слава» удостоены Владимира и Любовь Кулемины. Ранее тот же орден получила семья Светланы и Сергея Андреевых из Ухты. Они тоже растят восьмерых детей.
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16 августа 2021, 14:30
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