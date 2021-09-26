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Много вранья и сексуальная энергия: гороскоп на 27 сентября

Много вранья и сексуальная энергия: гороскоп на 27 сентября

26 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Много вранья и сексуальная энергия: гороскоп на 27 сентября Фото: komikotic
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Овен

Ваша энергетика будет на высоте. Проявляя активность, не навредите себе. Ваши действия должны быть продуманы. Нужно быть очень аккуратными за рулем и с огнем, возможны травмы и ожоги. Можно рассчитывать на помощь женщины.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Телец

День хорош для романтических знакомств и свиданий, для объяснения в любви. Уделите внимание детям, сделайте небольшие подарки своим близким и любимым людям. Вы увидите, что ваша забота вызовет ответную реакцию.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Близнецы

Не идите на поводу у своих комплексов, будьте уверенны в себе, проявляйте порядочность и благородство, и этот день станет основой для дальнейших успехов в бизнесе и карьере. Удачный день для финансовых отчетов, составления смет, планов.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Рак

Вы сегодня будете конструктивны, оригинальны, будете способны решать сложные задачи. Решения будут приходить легко. Помогите советом друзьям. День удачен для путешествий и сбора информации.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Лев

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения. Следите за питанием, возможны высыпания на коже.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Дева

В этот день вам придется много общаться, получать много информации. Только отделяйте зерна от плевел. Не все будет правдой. Сегодня может быть много вранья, в том числе и с вашей стороны.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Весы

День будет благоприятен во всех отношениях, новые знакомства будут иметь хорошее продолжение. Хорошее самочувствие может быть омрачено только алкоголем или некачественными продуктами. Сексуальная энергия будет на высоте, не теряйте времени даром.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Скорпион

День хорош не только для делового общения, но и для развития дружеских отношений, для романтических встреч. Будьте более решительны и уверенны в себе, а обаяния вам не занимать.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Стрелец

Можете ожидать поддержки от людей старшего возраста или родителей. Возможно, вы получите дельный совет. На работе от вас потребуется дисциплина и внимание к мелочам. Наведите порядок в документах.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Козерог

Прекрасный день для игры, фортуна будет на вашей стороне. Возможны выигрыши, подарки, внезапное наследство. Удачный день для страхования, получения дивидендов. День удачен во всех проявлениях жизни.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Водолей

Лучшее время для деловых переговоров и посещения бюрократических заведений. Сегодня вы сможете договориться с любым человеком. Хороший день для познавательных экскурсий, общения. Появится благоприятный шанс воспользоваться связями.

Гороскоп на 27 сентября 2021 года Рыбы

Сегодня вы склонны принимать правильные и четкие решения. День получения космической информации. Те, кто занимается духовными практиками, смогут сбалансировать свою энергетику и получить необходимые тайные знания.

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