Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы. Это разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.

Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — «с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных» не более шести месяцев назад.