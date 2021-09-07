Минтруд озвучил перечень самых травмоопасных профессий

Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко назвал три сферы труда, где проще всего получить травмы. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, среди самых опасных сфер оказалось строительство.

Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых, - заявил он журналистам.

Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа.