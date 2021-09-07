Минтруд озвучил перечень самых травмоопасных профессий

Также названа наименее опасная сфера работы
Минтруд озвучил перечень самых травмоопасных профессий07 сентября 2021
Фото: pixabay.com
Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко назвал три сферы труда, где проще всего получить травмы. Об этом пишут “РИА Новости”.
Так, среди самых опасных сфер оказалось строительство.
Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых, - заявил он журналистам.
Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа.
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