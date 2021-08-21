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Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей

Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей

21 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей Фото с сайта pixabay.com
Ранее это было запрещено

Минтруд разработал законопроект, согласно которому материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда, пишет ТАСС

- По решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами материнского капитала. Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем, - говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что, по действующим правилам, материнский капитал могут получить родители, воспитывающие рожденных суррогатной матерью детей, только в том случае, если они оба - родители ребенка. «Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга - усыновляет ребенка, получить материнский капитал было нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал», - отметили в министерстве.

Разработанные изменения позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка, получать материнский капитал.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

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