Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Мэр Сыктывкара лично проверила, в каких школах будут учиться дети

Мэр Сыктывкара лично проверила, в каких школах будут учиться дети

08 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мэр Сыктывкара лично проверила, в каких школах будут учиться дети Фото: Виктор Конюхов
Учреждения устраняют выявленные в ходе проверок недостатки

В школах и детских садах столицы Коми вовсю идут ремонтные работы. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проверила качество их выполнения.

Подготовка к новому учебному году проводится в 67 докшольных образовательных организациях (далее ДОО). Эти организации отслеживают замечания органов надзора и принимают меры к их устранению.

Журналистам удалось побывать на территории детского сада №100. Там сейчас вовсю идут работы по благоустройству территории: ремонтируют крыши и красят детские площадки.

Замечания устраняют в 22 дошкольных учреждениях: 

  • ремонт кровли – 6 ДОО;
  • ремонт групповых помещений (замена оконных блоков, замена линолеума, покраска стен и т.д.) - 13 ДОО;
  • ремонт пищеблоков - 2 ДОО;
  • ремонт входных групп (крылец) - 2 ДОО;
  • ремонт фасадов (межпанельных швов) - 1 ДОО.

Заведующая детского сада №100 рассказала, что выделенных денег достаточно для устрения недостатков. Удалось даже сэкономить - эти деньги руководство организации потратит на установку новых ограждений. 

Работы по созданию безопасных условий (антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность) проводятся в 31 ДОО:

  • установка (замена) ограждения - 3 ДОО;
  • установка вторых эвакуационных выходов (пожарных лестниц) - 1 ДОО;
  • ремонт путей эвакуации (замена материалов) - 1 ДОО;
  • установка системы охранной сигнализации - 21 ДОО;
  • оснащение въезда воротами с жесткой фиксацией - 3 ДОО.

Неисполненные нарушения требований пожарной безопасности, со сроком исполнения в 2021 году по дошкольным образовательным организациям, отсутствуют.

Кроме того, во всех дошкольных учреждениях:

  • запланированы и проводятся косметические ремонты групповых помещений, помещений пищеблока, коридоров, замена окон;
  • осуществляется приобретение игрушек, учебно-методических пособий;

Эти работы позволят подготовить заведения к новому учебному году на 100 процентов. 

Помимо работ в дошкольных организациях, ремонт проходит и в школах. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила школу №18, чтобы проверить, насколько качественно выполняются работы и что ждет детей в новом учебном году. 

В городской школе № 18 развернулись масштабные работы, где ведется утепление и обрешетка фасадов школы. Следующим этапом станет облицовка фасадной плиткой. На сегодня работы выполнены на 60%.

Помимо этого, начат ремонт кровли. На 300 квадратных метрах будет проведено покрытие технониколем. На 165 квадратных метрах кровли предусмотрен капитальный ремонт. 

Также в школе заменяют 96 окон и отремонтировали 155 радиаторов.

Продолжается и ремонт классов, туалетов и душевых комнат, спортивного и хореографического  залов. Полы ремонтируют в 16 классах.

- В школе также проводятся электромонтажные работы, ремонт перил крылец запасных выходов и ремонт вентиляции. Все работы планируется завершить до 31 августа и надеюсь, что в День знаний школьники придут уже в обновленную школу, в красивые, теплые и уютные классы, - пояснила директор школы №18 Светлана Чушева.

Ремонты идут почти во всех школах города. Масштабная работа по подготовке к новому учебному году идет в школе № 12. Здесь подготовлена документация на восстановление части здания, планируется ремонт фасадов и укрепление фундамента школы. Помимо этого, заменено 45 окон, на очереди – еще 26.

Основную часть работ планируется завершить до конца августа, некоторые работы - не позже сентября 2021 года. 

-В этом году ремонт ведется в 26 образовательных организациях. Прежде всего, работы направлены на устранение предписаний надзорных органов. Это связано с усилением мер по соблюдению санитарных правил в условиях профилактики ковида. К тому же в этом году у нас была очень суровая зима, которая показала, что нам необходимо обратить внимание на наши школы в части соблюдения температурного режима. Поэтому, в школе номер 18, где были обращения на низкие температуры в помещениях, произведен ремонт отопления. Такой же ремонт проводят и в ряде других учреждений. Думаю, что в установленные сроки все работы по школам будут завершены, - отметила Наталья Хозяинова.

Мэр также подчеркнула, что практически по каждой школе готовы сметы на проведение ремонтных работ.

- Мы знаем, что нужно делать в каждой школе. Очень большая надежда сейчас на федеральную программу, о которой заявил Владимир Владимирович Путин — по капитальному ремонту школ. Поэтому мы тоже готовимся, чтобы заявляться в эту программу для того чтобы все школы города привести в хорошее состояние, - резюмировала Наталья Хозяинова.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре на месте срубленных тополей посадили липы Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
НЛО, кровоточащий гриб с запахом клубники и чудовище-мутант из канализации: самые поразительные находки жителей Коми Читать
вчера
Названы знаки Зодиака, наиболее склонные к депрессии Читать
03 июля
Сыктывкарский детский лагерь закрылся на фоне запуска перелетов за границу Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

06 июля
В ПФР рассказали, когда пенсия поднимется до 20 тысяч рублей
03 июля
С 1 августа туристы смогут вакцинироваться на территории Краснодарского края
26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru