Мэр Сыктывкара лично проверила, в каких школах будут учиться дети

В школах и детских садах столицы Коми вовсю идут ремонтные работы. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проверила качество их выполнения.

Подготовка к новому учебному году проводится в 67 докшольных образовательных организациях (далее ДОО). Эти организации отслеживают замечания органов надзора и принимают меры к их устранению.

Журналистам удалось побывать на территории детского сада №100. Там сейчас вовсю идут работы по благоустройству территории: ремонтируют крыши и красят детские площадки.

Замечания устраняют в 22 дошкольных учреждениях:

ремонт кровли – 6 ДОО;

ремонт групповых помещений (замена оконных блоков, замена линолеума, покраска стен и т.д.) - 13 ДОО;

ремонт пищеблоков - 2 ДОО;

ремонт входных групп (крылец) - 2 ДОО;

ремонт фасадов (межпанельных швов) - 1 ДОО.

Заведующая детского сада №100 рассказала, что выделенных денег достаточно для устрения недостатков. Удалось даже сэкономить - эти деньги руководство организации потратит на установку новых ограждений.

Работы по созданию безопасных условий (антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность) проводятся в 31 ДОО:

установка (замена) ограждения - 3 ДОО;

установка вторых эвакуационных выходов (пожарных лестниц) - 1 ДОО;

ремонт путей эвакуации (замена материалов) - 1 ДОО;

установка системы охранной сигнализации - 21 ДОО;

оснащение въезда воротами с жесткой фиксацией - 3 ДОО.

Неисполненные нарушения требований пожарной безопасности, со сроком исполнения в 2021 году по дошкольным образовательным организациям, отсутствуют.

Кроме того, во всех дошкольных учреждениях:

запланированы и проводятся косметические ремонты групповых помещений, помещений пищеблока, коридоров, замена окон;

осуществляется приобретение игрушек, учебно-методических пособий;

Эти работы позволят подготовить заведения к новому учебному году на 100 процентов.

Помимо работ в дошкольных организациях, ремонт проходит и в школах. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила школу №18, чтобы проверить, насколько качественно выполняются работы и что ждет детей в новом учебном году.

В городской школе № 18 развернулись масштабные работы, где ведется утепление и обрешетка фасадов школы. Следующим этапом станет облицовка фасадной плиткой. На сегодня работы выполнены на 60%.

Помимо этого, начат ремонт кровли. На 300 квадратных метрах будет проведено покрытие технониколем. На 165 квадратных метрах кровли предусмотрен капитальный ремонт.

Также в школе заменяют 96 окон и отремонтировали 155 радиаторов.

Продолжается и ремонт классов, туалетов и душевых комнат, спортивного и хореографического залов. Полы ремонтируют в 16 классах.

- В школе также проводятся электромонтажные работы, ремонт перил крылец запасных выходов и ремонт вентиляции. Все работы планируется завершить до 31 августа и надеюсь, что в День знаний школьники придут уже в обновленную школу, в красивые, теплые и уютные классы, - пояснила директор школы №18 Светлана Чушева.

Ремонты идут почти во всех школах города. Масштабная работа по подготовке к новому учебному году идет в школе № 12. Здесь подготовлена документация на восстановление части здания, планируется ремонт фасадов и укрепление фундамента школы. Помимо этого, заменено 45 окон, на очереди – еще 26.

Основную часть работ планируется завершить до конца августа, некоторые работы - не позже сентября 2021 года.

-В этом году ремонт ведется в 26 образовательных организациях. Прежде всего, работы направлены на устранение предписаний надзорных органов. Это связано с усилением мер по соблюдению санитарных правил в условиях профилактики ковида. К тому же в этом году у нас была очень суровая зима, которая показала, что нам необходимо обратить внимание на наши школы в части соблюдения температурного режима. Поэтому, в школе номер 18, где были обращения на низкие температуры в помещениях, произведен ремонт отопления. Такой же ремонт проводят и в ряде других учреждений. Думаю, что в установленные сроки все работы по школам будут завершены, - отметила Наталья Хозяинова.

Мэр также подчеркнула, что практически по каждой школе готовы сметы на проведение ремонтных работ.