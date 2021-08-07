Кто должен избавляться от тараканов в домах и квартирах: объяснение Госжилинспекции Коми

Служба стройжилтехнадзора Коми разъясняет, что управляющая компания обязана регулярно проводить дезинфекцию и дезинсекцию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Если УК не выполняет свои обязанности, при наличии скопления насекомых в местах общего пользования необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Сотрудники должны будут осмотреть места общего пользования в доме, составить акт. Если насекомые обнаружатся, специалисты управляющей организации обязаны провести дезинсекцию.

Если в управляющей организации на заявку не отреагировали или дезинсекцию провели некачественно, можно подать жалобу в Госжилинспекцию по месту жительства. По обращению будет проведена проверка и приняты меры административного воздействия.

Если же насекомые-вредители завелись в квартире, с ними должен бороться собственник или наниматель квартиры самостоятельно и за свой счет. Согласно законодательству собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать правила пользования жилыми помещениями.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения статьей 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность не только для юридических и должностных лиц, но также и для граждан.

