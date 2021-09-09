Колледж искусств перейдет на дистанционное обучение

Произойдет это уже на этой неделе
Колледж искусств перейдет на дистанционное обучение09 сентября 2021
Фото из архива редакции
Стало известно, что уже с завтрашнего дня, 10 сентября, колледж искусств в Сыктывкаре перейдет на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает Минкульт региона.
Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ по замене отопления.
Это необходимая мера, которая позволит быстро и эффективно провести работы по восстановлению отопления в здании. Очень важно позаботиться о комфорте и здоровье студентов и преподавателей Колледжа искусств, поэтому на время работ процесс обучения не прекращается, а временно переходит в дистанционную форму обучения, — прокомментировала министр культуры Коми Мария Балмастова.
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09 сентября 2021, 08:00
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