Колледж искусств перейдет на дистанционное обучение

Стало известно, что уже с завтрашнего дня, 10 сентября, колледж искусств в Сыктывкаре перейдет на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает Минкульт региона.

Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ по замене отопления.