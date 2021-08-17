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К 100-летию Коми на зданиях «Т Плюс» появились красочные граффити

К 100-летию Коми на зданиях «Т Плюс» появились красочные граффити

17 августа 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
К 100-летию Коми на зданиях «Т Плюс» появились красочные граффити Фото граффити на здании «Т Плюс» на улице Маркова 1/8
Изображения нарисованы нитрокрасками, которые выдержат и дождь, и снег

К 100-летию Коми два здания Сыктывкарских тепловых сетей украсили граффити в этностиле. Одно из них можно увидеть на улице Маркова, 1/8, в районе кардиологического центра. Второе - в микрорайоне Орбита, во дворах жилых домов по улице Петрозаводской. 

В Коми филиале «Т Плюс» давно хотели преобразить технологические объекты. Их в городе достаточно много и часто они расположены в местах с большой проходимостью людей. Энергетики решили не только вписать эти сооружения в городскую среду, но и сделать украшением микрорайонов. Так появился проект «Тепло родного края», который приурочили к юбилею республики.

Эскизы разработал известный в Коми мастер стрит-арта Максим Умпелев. В основу граффити легли национальные коми орнаменты. Художественную идею предварительно одобрил Совет по городскому дизайну и ландшафту мэрии Сыктывкара. Идею в жизнь воплотили художники Максим Умпелев и Анастасия Юрьева. Организационную поддержку оказала местная общественная организация «Проект 1780».

Фото до и после работ на улице Маркова, 1/8

- В Сыктывкаре много технологических объектов и нужно их приводить в порядок, украшать наш город с помощью стрит-арта. Я думаю, что идея просто замечательная! И администрация города поддержала её, согласование работ прошло еще в прошлом году, тогда же начали работать над идеями с художником. В этом году уже видим результат: он говорит сам за себя. Художники хорошо поработали, справились на все 100% и сделали работу достойно! Поэтому она не может не радовать, - отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Фото до и после работ на улице Петразовдской

- В обоих граффити использованы коми орнаменты и узоры. В центре композиции по улице Маркова - изображение женщины, которое символизирует приверженность коми традициям, нашу республику. Граффити на Петрозаводской символизирует финно-угорскую культуру в целом. Дерево, которое там росло, мы оставили, чтобы подчеркнуть экологичность. Работа на каждом объекте заняла примерно неделю. Граффити рисовали качественными нитрокрасками, которые выдержат и дождь, и снег, - рассказал художник Максим Умпелев. 

- Это первый опыт художественного оформления наших технологических объектов. Судя по отзывам, горожанам понравилось. Жители оценили и яркий орнамент на контрольно-распределительном пункте в Орбите, и портрет девушки на улице Маркова.  Надеемся продолжить проект не только в Сыктывкаре, но и в других городах. Было бы интересно поработать с начинающими художниками. Приглашаем их к сотрудничеству, - поделилась руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Сыктывкаре Эллина Максурова. 

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