Из сухих деревьев, которые вырубили в парках Сыктывкара, создадут объекты искусства

Из деревьев, убранных из парка Строитель, будут созданы объекты искусства. Речь идет об усохших и аварийных деревьях, которые были вынужденно убраны из парка. На этой неделе их передали художникам проекта La Mediterraneе для создания выставочных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации Национальной галереи Республики Коми, спецпроект разработан художественно-исследовательской группой La Mediterraneе во главе с куратором Ильесом Геслером. Над проектом работали три французских художника: Аполниранрия Брош, Матео Ревиолло, Эдгар Сарин.

Своей главной задачей художники видят осмысление нематериального и материального контекста культуры Республики Коми (ландшафты, промыслы, охота). Итогом их исследования станут объекты, которые будут помещены в белый стеклянный куб под названием «Павильон общества».

Увидеть работы, изготовленные из деревьев, можно в Нацгалерее РК на первой Коми биеннале «Новое открытие Севера» с 4 сентября по 10 октября.