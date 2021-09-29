Исследование: женщины в Сыктывкаре чаще подвергаются дискриминации при трудоустройстве, чем мужчины

По сравнению с 2018 годом россияне стали реже ощущать при трудоустройстве дискриминацию по возрасту, семейному положению и наличию детей — сказывается распространение удаленной работы. О ситуации в Сыктывкаре говорит исследование SuperJob, которое есть в распоряжении «Про Города».

63% сыктывкарцев уверены, что на рынке труда есть дискриминация по возрасту. При этом сталкивались с ней меньше людей – 36%, примерно поровну мужчин и женщин.

О присутствии дискриминации по полу говорят 49% опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому четвертому жителю Сыктывкара (26%) — чаще женщинам, чем мужчинам (27% против 14%).

В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убежден каждый третий житель Сыктывкара (34%), а сталкивался с ней каждый пятый житель города (22%) — опять же в основном женщины (44% против 18% среди мужчин).

Каждый четвертый сыктывкарец (19%) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 14% столкнулись с этим явлением лично (21% женщин и 15% мужчин).

По сравнению с 2018 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, сократилось число респондентов, уверенных в существовании на российском рынке труда дискриминации по возрасту, семейному положению и наличию детей. Стало меньше и тех, кто в процессе поиска работы лично сталкивался с различными дискриминирующими ситуациями. За время пандемии COVID-19 обычным явлением стала удаленная работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса.