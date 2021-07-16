Испытано на себе: как работает пункт вакцинации на Республиканском стадионе

13 июля открылся самый крупный пункт вакцинации в Сыктывкаре на Республиканском стадионе. Я - главный редактор PG11.ru Владислав Гусельников - решил проверить, как хорошо работает этот пункт.

Пункт располагается примерно на том месте, где раньше были кассы стадиона. У входа стоит антисептик для рук и корзины с бахилами. Здесь же есть столики, на которых лежат анкеты.

Как проходит процесс?

1. Вы заполняете согласие на обработку персональных данных, а также анкету пациента, в которой нужно указать, болели ли вы уже коронавирусом, есть ли симптомы ОРВИ сейчас и ответить на ряд других вопросов. В общей сложности это отнимает минуты три.

2. С заполненной анкетой вы занимаете живую очередь на прием к терапевту, который осмотрит вас перед прививкой. Я пришел в пункт в 10.30, и в это время народу было не так уж много, можете посмотреть по фото. Причем здесь работало сразу три кабинки для осмотра, так что очередь шла быстро. Я прождал около 15 минут.

3. Проходите прием у врача. Она спрашивает вас о самочувствии, уточняет данные о других прививках, меряет температуру, давление и уровень насыщенности крови кислородом. Всю информацию она заносит в анкету. После врач отдает анкету вам и прикладывает к ней памятку для тех, кто вакцинировался «Спутником». Отняло это примерно три минуты.

4. С анкетой от врача идете в кабинку для прививки. Отдаете им анкеты и памятку, а сами присаживаетесь на кушетку, где вам и делают заветный укол. После выходите и забираете с собой памятку - на ней врачи поставят дату и время, в которое нужно подойти, чтобы вакцинироваться вторым компонентом. Прививаться вторым компонентом нужно тут же, на стадионе. Сам процесс непосредственно вакцинации занимает от силы две минуты.

По итогу, на всё про всё с заполнением документов и ожиданием очереди у меня ушло чуть меньше получаса. И эти полчаса я провел в довольно комфортных условиях: в помещении тихо, работает кондиционер. Персонал вежливый.

Моё личное мнение - сейчас это лучший пункт для вакцинации. Даже при большом потоке людей здесь не придется ждать очереди часами, как это бывает в других пунктах.

Немного справочной информации:

Время работы: с понедельника по субботу с 10 до 16 часов

Вакцинируют «Спутником V»