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Испытано на себе: как журналисты «Про Города» пытались поставить вакцину от коронавируса

Испытано на себе: как журналисты «Про Города» пытались поставить вакцину от коронавируса

22 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Испытано на себе: как журналисты «Про Города» пытались поставить вакцину от коронавируса Фото: Виктор Конюхов/ Малая часть очереди
Многие просто не дожидались и уходили

Ситуация с коронавирусом в Коми с каждым днем становится все серьезнее: поликлиники вновь переделывают в ковидные центры, общежития со студентами блокируют на карантин. В такое время все больше людей задумываются о целесообразности вакцинации. Журналисты портала PG11.ru решили проверить на себе, как проходит процесс вакцинации. 

21 июня мы решили выбрать пункт вакцинации на Ленина, 49, так как у него удобные часы работы (c 8.00 до 19.30). Впрочем, скорее всего, это было ошибкой - когда мы пришли, в помещении была большая очередь из более чем 20 человек.

Не зная о том, сколько времени уходит на одного человека, мы решили, что за оставшиеся полтора часа работы пункт вакцинации успеет привить всех горожан.

Перед вакцинацией нужно заполнить специальный бланк с паспортными данными, номером телефона и состоянием здоровья. Качество печати оказалось отвратительным, на бумаге практически ничего не было видно.Пожилые посетители пункта сильно жаловались на это. 

В помещении было очень душно, особенно страшно было за пожилых людей. Те, кто приходили после нас, пугались очереди и сразу уходили. Некоторые в помещении ждали заветной прививки уже больше часа

Спустя 10 минут после того, как мы пришли, из кабинета вышла медсестра, посчитала количество людей в коридоре и заявила, что за полтора часа оставшейся работы всех вакцинировать не успеют. В итоге прививка от коронавируса нам не досталась. 

Журналисты портала PG11.ru будут продолжать пытаться вакцинироваться. Как отмечают горожане, самый простой спосок получить прививку - записаться через портал Госуслуг. Однако при том, какая массивная рекламная компания вакцинации проводится, следует больше внимание уделять комфорту людей. Пока что вакцину без дискомфорта получить крайне сложно. 

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Коронавирус

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