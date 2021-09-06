Исполняющий обязанности проректора отрицает информацию о недоборе студентов в СГУ

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина с 1 сентября возобновил прием документов на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщают "Невские новости".

Новый набор открыли из-за большого количества свободных мест: 260 на очную форуму бакалавриата, 137 — на заочную (бюджет). Завершится он по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности и иных вступительных испытаний 13 сентября. Для поступающих на обучение без вступительных испытаний — 17 сентября. Конкурсные списки опубликуют 20 сентября, приказы о зачислении — 24 сентября.

Журналисты обратились в СГУ, чтобы выяснить, почему же в этом году отчетливо прослеживается недобор студентов, и какие меры будет принимать руководство университета. Однако врио проректора по учебной работе Михаил Китайгородский сообщил, что о недоборе говорить некорректно, потому что приемная кампания еще не закончена.

Со слов специалиста, в 2021 году прием в вузы осуществлялся по новым правилам, согласно которым волн приема было не две, а всего одна.

- По новым правилам, в случае, если контрольные цифры приема не были выполнены после зачисления, то вузам разрешалось проводить дополнительное зачисление. Если и после этого оставались вакантные места, то возможно было организовать дополнительный прием», — объяснил Китайгородский.

Именно этим правом и воспользовался университет. Кроме того, врио проректора по учебной работе убежден, что дополнительный прием — еще и социально значимое решение.

- О недоборе в настоящее время говорить некорректно, так как приемная кампания еще не закончена. Можно сказать, что ситуация с дополнительным приемом естественна в новых правилах. Кроме этого, она дает шанс выпускникам поступить в университет даже в сентябре, что ранее было невозможным, — рассказал врио проректора.

Журналисты выяснили, что больше всего свободных мест сейчас в Институте педагогики и психологии. И несмотря на проблемы с зачислением, в СГУ пока не планируют закрывать ни один институт.

Окончательный анализ результатов «Приемной кампании — 2021» проведут после ее завершения.