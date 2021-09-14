Уже на этой неделе с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. В это время бюджетники со всей России заявляют об административном давлении. В Коми придумали, как решить эту проблему - с помощью "Хитроумного голосования", сообщает "Республиканская коалиция".

Создатели отмечают, что это простой механизм, который поможет и отчитаться перед начальством, которое заставляет проголосовать за определенного кандидата, и свободно применить свое выборное право.

Все, что вам нужно - сфотографировать пустой избирательный бюллетень и отправить авторам инициативы. Команда дизайнеров в течение минуты пришлет вам отредактированную фотографию с галочкой у "нужного" кандидата. А после вы сможете проголосовать по своему усмотрению.

Специалисты заявляют, что уже тестировали эту методику на нескольких партиях на предыдущих голосованиях и подмены "галочек" никто не обнаружил.