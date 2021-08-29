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Гороскоп на 30 августа: прекрасное начало недели

Гороскоп на 30 августа: прекрасное начало недели

29 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Гороскоп на 30 августа: прекрасное начало недели Фото: pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 30 августа 2021 года Овен

День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Телец

Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Близнецы

День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваши целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Рак

Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, – и успех будет за вами.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Лев

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Вероятна поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками. Вторую половину дня лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки, в результате ваше настроение улучшится, а это не может не радовать членов вашей семьи.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Дева

Этот день пройдет под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Весы

Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи – делайте все преимущественно сами. Сегодня могут быть достигнуты договоренности, о которых раньше вы только мечтали. Друзья и коллеги оценят вас по достоинству.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Скорпион

Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Стрелец

В семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен, поездок.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Козерог

Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Духовно развитые люди способны на пророчество.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Водолей

От вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни. Этот процесс будет болезненным, поэтому нужно поберечь свои нервы и не торопить события. Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.

Гороскоп на 30 августа 2021 года Рыбы

Первая половина дня может быть благоприятной. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы. Звезды предлагают именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми, хотя видимых причин для них нет.

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