Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Гороскоп на 20 августа 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 20 августа 2021 года для всех знаков зодиака

19 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Гороскоп на 20 августа 2021 года для всех знаков зодиака pixabay.com
Узнайте, каким будет ваш день

Гороскоп на 19 августа 2021 года Овен

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий, обращения к начальству.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Телец

День нравственной чистоты, отказа от гордыни, иллюзий, избавления от чужих мыслей. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Новые идеи или постороннее влияние несут обман. Все вопросы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Близнецы

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере – мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможны легкая депрессия, нервный стресс. Сны следует истолковывать наоборот.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Рак

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. День удачен для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Лев

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. При строительстве или во время ремонта проявите осторожность – во второй половине дня возможна травма или ошибка, которая отдалит завершение начатого дела.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Дева

Иллюзорные представления могут заслонить действительность, обман или ложное обещание принесет разочарование. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи или пожар. Женщинам-Девам следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Весы

Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Скорпион

Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно. Сегодня вам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Стрелец

Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности и в сфере искусства. Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях: эмоции разложены по полочкам. Вся ваша деятельность будет направлена на достижения быстрых результатов.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Козерог

Не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Усилится потребность в общении с природой. В результате вы получите большой энергетический запас и обновление чувств.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Водолей

Финансовое положение ухудшится. Отношения с партнерами могут беспокоить вас непредсказуемостью. Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию. Возможно, что вы будете испытывать раздражительность и капризность. Усилится противопоставление себя окружающему миру. В этот день желательно избегать выяснения отношений. День неблагоприятный для путешествий, заключения сделок, браков. Лучший отдых – прогулка в уединении.

Гороскоп на 19 августа 2021 года Рыбы

Судьба вновь берет вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрыми и оживленными. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Вам покажется, что вы действительно неотразимы, а позже это перерастет в уверенность. Ваше общество приятно многим. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, хотя порой можно и ошибиться. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вы с легкостью сможете менять направление и форму деятельности.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Август - как вечер воскресенья: 6 свежих фото коми красавиц из Instagram Читать
17 августа
Тест: насколько хорошо вы знаете Коми? Читать
17 августа
Эксперты выяснили, как изменилось поведение жителей Коми на работе из-за коронавируса Читать
Посмотреть все
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

вчера
В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста
16 августа
Российские водители назвали самые ненадежные автомобили
07 августа
В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд
07 августа
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
07 августа
В России составили портрет среднестатистического преступника
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru