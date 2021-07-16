Продолжаем цикл статей об интересных историях про Республику Коми. Сегодня речь пойдет об очень странном поселке Западный, жителей которого эвакуировали за 48 часов. Находится он примерно в 340 км от Сыктывкара, в 20 км от деревни Пузла Усть-Куломского района. Западный - одна сплошная тайна! Его нет на карте и никакой официальной информации об этом месте в открытых источниках тоже нет. От слова совсем! Когда мы готовили совершенно другую статью, то случайно нашли на Youtube видео клуба «Подорожник», который ездил «на разведку» в это место. Попытались разобраться в тайне самого мистического поселка Коми и узнать причину, почему люди уехали оттуда в срочном порядке.

Вроде обычный поселок, но не совсем

Когда точно был создан и закрыт поселок Западный - никакой информации нет. Говорят, в 60-ых годах прошлого века поселок процветал: там ухтинские специалисты вели геологоразведочные работы по изучению бокситов.

Как рассказал местный лесничий Александр Уляшев, людей тогда в поселке жило достаточно много: три общежития и 15-16 домов, по некоторым данным человек 400.

Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Всю необходимую инфраструктуру для жителей тоже построили: был детский сад, столовая, магазин, клуб. И даже водопровод и центральное отопление! Западный был полностью автономным.

То, что осталось от поселка Западный. Фото из группы «ВКонтакте» «Непознанное в Республике Коми»

Фото из группы «ВКонтакте» «Непознанное в Республике Коми»

Западный изолирован от остального мира: вокруг глухая тайга, дороги сюда тогда не было, только зимник. Поэтому все необходимое в Западный завозили на вертолетах, включая мазут для котельной, который сливали прямо с воздуха в гигантскую цистерну. Как вспоминает лесничий, в детстве он летал на этих вертолетах. Это были Ми-6, которые доставляли туда крупногабаритные грузы.

Дно цистерны из-под мазута. Фото wasphalf.livejournal.com

Бокситы или что-то другое?

По официальной версии, добытые бокситы из Западного отправляли в Ленинград.

Сейчас кроме остатков строений, в Западном сохранился его главный объект - шахта с бетонной опалубкой глубиной 80 м, которую выкопали вручную. Сейчас шахта затоплена водой. Исследователи клуба «Подорожник» опустили в нее камеру, но ничего интересного там не увидели.

Остатки шахты. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Остатки шахты. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Вокруг шахты стоят трубы, по которым, возможно, нагоняли хладогент, чтобы замораживать почву. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Есть кернохранилище и стопкой сложены промаркированные ящики с керном. На каждом цифры, скорее всего, это глубина, с которой брали образцы. (Прим. ред. керн - проба горной породы в виде цилиндрического столбика, который извлекают из скважины с целью изучения).

Брошенные ящики с кернами. Фото wasphalf.livejournal.com

Возле шахты осталась выработанная почва с характерным для высокого содержания алюминия красным цветом. На первый взгляд все свидетельствует об обычных геологоразведочных работах.

Благодаря пробуренной полвека назад геологоразведчиками скважине рядом с Пузлой появился единственный в Коми природный фонтан с кристально чистой и холодной водой, бьющий на высоту до четырех метров. Он не замерзает даже зимой.

Природный фонтан. Фото puzlakomi.nethouse.ru

А еще авторы ролика нашли запаянные ампулы, их содержимое неизвестно.

Неизвестные пробирки. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Эвакуация

В каком точно году это случилось, никто уже не помнит, но прошло примерно 10 лет с момента открытия поселка. В срочном порядке за 48 часов вывезли жителей, куда - неизвестно. Люди буквально все побросали и уехали. Вся геологическая техника тоже осталась, с собой ничего не взяли.

Как рассказал лесничий, после того как все уехали, они первые пошли смотреть, что там осталось. Посуда валялась прямо на земле и вся была испорченная, прорубленная топором. Она и до сих пор там лежит.

Следы топора на брошенной посуде. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения»

Вопросы без ответа и версии

И вот тут начинаются вопросы. Зачем жители испортили посуду? Обычная жадность, чтобы их добро не досталось никому, или хотели оградить других от использования утвари? Почему они не просто уехали, а их срочно эвакуировали за 48 часов?

Зачем вообще в тайге без дороги рыть вручную шахту глубиной 80 м, и не просто рыть, а строить автономный поселок с социальной инфраструктурой? Окей, допустим, действительно для добычи бокситов. Но почему тогда диаметр шахты 4 м, если диаметр проб керна всего около 10 см? И что это были за пробирки? Что тут искали в советские времена? Или скрывали?

Лесничий также добавил, что через какое-то время они вернулись (неизвестно, кто они). Несколько раз приезжали и забрали то, что было трудно вывезти при срочной эвакуации и представляло ценность.

Можно было бы подумать, что нашли более благоприятное место для добычи бокситов, а это стало нерентабельным. Но почему всё бросили? Испорченная посуда, вероятнее всего, говорит о том, что здесь было радиационное заражение. Или какое-то другое. Еще один аргумент в пользу этой версии - эвакуация за 48 часов. Такая спешка как раз характерна при повышенном уровне радиации. Сегодня радиационный фон там в норме, хотя в шахте он немного выше, чем в остальной местности. Однако, что тут произошло более полувека назад - неизвестно. Точнее засекречено.

Если вы что-то знаете об этой истории или сами были участником событий, ждем ваших сообщений в нашем паблике.