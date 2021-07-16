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Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну

Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну

16 июля 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 6+
Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну Дно цистерны из-под мазута в поселке Западный. Фото wasphalf.livejournal.com
Люди бросили абсолютно всё, а посуду разрубили топором

Продолжаем цикл статей об интересных историях про Республику Коми. Сегодня речь пойдет об очень странном поселке Западный, жителей которого эвакуировали за 48 часов. Находится он примерно в 340 км от Сыктывкара, в 20 км от деревни Пузла Усть-Куломского района. Западный - одна сплошная тайна! Его нет на карте и никакой официальной информации об этом месте в открытых источниках тоже нет. От слова совсем! Когда мы готовили совершенно другую статью, то случайно нашли на Youtube видео клуба «Подорожник», который ездил «на разведку» в это место. Попытались разобраться в тайне самого мистического поселка Коми и узнать причину, почему люди уехали оттуда в срочном порядке. 

Вроде обычный поселок, но не совсем 

Когда точно был создан и закрыт поселок Западный - никакой информации нет. Говорят, в 60-ых годах прошлого века поселок процветал: там ухтинские специалисты вели геологоразведочные работы по изучению бокситов.

Как рассказал местный лесничий Александр Уляшев, людей тогда в поселке жило достаточно много: три общежития и 15-16 домов, по некоторым данным человек 400.

Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Всю необходимую инфраструктуру для жителей тоже построили: был детский сад, столовая, магазин, клуб. И даже водопровод и центральное отопление! Западный был полностью автономным. 

То, что осталось от поселка Западный. Фото из группы «ВКонтакте» «Непознанное в Республике Коми»

Фото из группы «ВКонтакте» «Непознанное в Республике Коми»

Западный изолирован от остального мира: вокруг глухая тайга, дороги сюда тогда не было, только зимник. Поэтому все необходимое в Западный завозили на вертолетах, включая мазут для котельной, который сливали прямо с воздуха в гигантскую цистерну. Как вспоминает лесничий, в детстве он летал на этих вертолетах. Это были Ми-6, которые доставляли туда крупногабаритные грузы. 

Дно цистерны из-под мазута. Фото wasphalf.livejournal.com

Бокситы или что-то другое? 

По официальной версии, добытые бокситы из Западного отправляли в Ленинград. 
Сейчас кроме остатков строений, в Западном сохранился его главный объект - шахта с бетонной опалубкой глубиной 80 м, которую выкопали вручную. Сейчас шахта затоплена водой. Исследователи клуба «Подорожник» опустили в нее камеру, но ничего интересного там не увидели.  

Остатки шахты. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Остатки шахты. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Вокруг шахты стоят трубы, по которым, возможно, нагоняли хладогент, чтобы замораживать почву. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Есть кернохранилище и стопкой сложены промаркированные ящики с керном. На каждом цифры, скорее всего, это глубина, с которой брали образцы. (Прим. ред. керн - проба горной породы в виде цилиндрического столбика, который извлекают из скважины с целью изучения). 

Брошенные ящики с кернами.  Фото wasphalf.livejournal.com

Возле шахты осталась выработанная почва с характерным для высокого содержания алюминия красным цветом. На первый взгляд все свидетельствует об обычных геологоразведочных работах. 

Благодаря пробуренной полвека назад геологоразведчиками скважине рядом с Пузлой появился единственный в Коми природный фонтан с кристально чистой и холодной водой, бьющий на высоту до четырех метров. Он не замерзает даже зимой. 

Природный фонтан. Фото puzlakomi.nethouse.ru

А еще авторы ролика нашли запаянные ампулы, их содержимое неизвестно. 

Неизвестные пробирки. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Эвакуация 

В каком точно году это случилось, никто уже не помнит, но прошло примерно 10 лет с момента открытия поселка. В срочном порядке за 48 часов вывезли жителей, куда - неизвестно. Люди буквально все побросали и уехали. Вся геологическая техника тоже осталась, с собой ничего не взяли. 

Как рассказал лесничий, после того как все уехали, они первые пошли смотреть, что там осталось. Посуда валялась прямо на земле и вся была испорченная, прорубленная топором. Она и до сих пор там лежит. 

Следы топора на брошенной посуде. Скриншот с видео Youtube-канала «Подорожник. Приключения» 

Вопросы без ответа и версии 

И вот тут начинаются вопросы. Зачем жители испортили посуду? Обычная жадность, чтобы их добро не досталось никому, или хотели оградить других от использования утвари? Почему они не просто уехали, а их срочно эвакуировали за 48 часов? 

Зачем вообще в тайге без дороги рыть вручную шахту глубиной 80 м, и не просто рыть, а строить автономный поселок с социальной инфраструктурой? Окей, допустим, действительно для добычи бокситов. Но почему тогда диаметр шахты 4 м, если диаметр проб керна всего около 10 см?  И что это были за пробирки? Что тут искали в советские времена? Или скрывали?

Лесничий также добавил, что через какое-то время они вернулись (неизвестно, кто они). Несколько раз приезжали и забрали то, что было трудно вывезти при срочной эвакуации и представляло ценность. 

Можно было бы подумать, что нашли более благоприятное место для добычи бокситов, а это стало нерентабельным. Но почему всё бросили? Испорченная посуда, вероятнее всего, говорит о том, что здесь было радиационное заражение. Или какое-то другое. Еще один аргумент в пользу этой версии - эвакуация за 48 часов. Такая спешка как раз характерна при повышенном уровне радиации. Сегодня радиационный фон там в норме, хотя в шахте он немного выше, чем в остальной местности. Однако, что тут произошло более полувека назад - неизвестно. Точнее засекречено. 

Если вы что-то знаете об этой истории или сами были участником событий, ждем ваших сообщений в нашем паблике.

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Комментарии 5

16 июля, 20:32 zz
Чему вы удивляетесь . обычная шахта для рвсн строилась но что то пошло не так
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17 июля, 13:38 Хвост
Не жуткая тайна, а жуткая правда состоит в том, что работу нескольких поколений слили, перечеркнули политики, сдавшись Западу.
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вчера, 09:27 Юля
Статья не чем, и сами не чего не написали и не раскрыли, и людей в заблуждение ввели, то что там был посёлок я и без вас знал и знаю т к местный.
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вчера, 11:25 Ты
Юля
Статья не чем, и сами не чего не написали и не раскрыли, и людей в заблуждение ввели, то что там был посёлок я и без вас знал и знаю т к местный.
Чего такой безграмотныЙ, Юля! В школу-то ходилО или в носу ковырялОсь?
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17 часов назад я
почему всё побросали? да просто нецелесообразно хлам на вертолётах эвакуировать, вот и всё
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