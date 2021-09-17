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Эксперты рассказали, сколько зарабатывают представители самых популярных вакансий в России

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают представители самых популярных вакансий в России

17 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают представители самых популярных вакансий в России Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Разница в некоторых регионах весьма высокая

Сервис для поиска работы “Работа.ру” провел новое исследование и выяснил, сколько зарабатывают представители самых популярных профессий. Об этом пишет ria.ru.

Так, одной из самых популярных вакансий является продавец-кассир. Больше всего на этой должности предлагают специалистам в Сочи, где зарплата достигает 84 тысяч рублей. Среди водителей больше всего зарабатывают сотрудники в Калининграде, где зарплата составляет 104 тысячи рублей.

"Сервис "Работа.ру" изучил самые популярные вакансии от работодателей со всей России и выяснил, в каком регионе соискателям готовы платить больше. Одной из самых популярных вакансий оказался продавец-кассир. Наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - в среднем до 84 000 рублей, а в Калининграде - до 73 000 рублей. Средний оклад до 67 000 рублей готовы платить в Казани", - говорится в сообщении.

Еще одной востребованной вакансией стала профессия комплектовщика. Больше всего такие сотрудники могут заработать в Москве (до 100 тысяч рублей), а также Волгограде и Владивостоке (74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно).

"Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке - до 65 000 рублей", - добавили в сообщении.

Если говорить о грузчиках, то больше всего они могут заработать в Екатеринбурге (до 69 тысяч рублей) и Челябинске (до 65 тысяч рублей).

"Разнорабочим самую большую среднюю зарплату предлагают в Ростове-на-Дону - до 73 000 рублей в месяц. А в Нижнем Новгороде такие сотрудники могут зарабатывать в среднем до 57 000 рублей", - подытожили эксперты.

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