Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Часто доверчивые арендаторы становятся жертвами мошенников или попадают на недобросовестных владельцев недвижимости, которые берут деньги, но квартиру сдавать в итоге отказываются. Или могут без церемоний и предупреждений выставить арендаторов, не дав им даже прожить месяц. Эксерты "Российской газеты" рассказали подробнее.

Можно ли обезопасить себя при аренде жилья?

- В первую очередь любые финансовые средства, авансы, комиссии и так далее передавайте исключительно в процессе подписания договора аренды, - рассказал "Российской газете" адвокат Алексей Карабаев. - Старайтесь заключать договор аренды на срок более года, который будет составлен в письменной форме. В договоре аренды необходимо заранее прописать все условия и ситуации, в том числе: имущество и его состояние, состояние арендуемой квартиры, размер оплаты, возможность повышения оплаты, периодичность прихода хозяев за оплатой и для проверки, возможность привода гостей, заведения домашних животных и так далее.

Оптимальный вариант оплаты арендуемого жилья - перечисление денег на банковскую карту владельца квартиры.