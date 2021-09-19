Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья19 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Заключать договор лучше на продолжительное время
Часто доверчивые арендаторы становятся жертвами мошенников или попадают на недобросовестных владельцев недвижимости, которые берут деньги, но квартиру сдавать в итоге отказываются. Или могут без церемоний и предупреждений выставить арендаторов, не дав им даже прожить месяц. Эксерты "Российской газеты" рассказали подробнее.
Можно ли обезопасить себя при аренде жилья?
- В первую очередь любые финансовые средства, авансы, комиссии и так далее передавайте исключительно в процессе подписания договора аренды, - рассказал "Российской газете" адвокат Алексей Карабаев. - Старайтесь заключать договор аренды на срок более года, который будет составлен в письменной форме. В договоре аренды необходимо заранее прописать все условия и ситуации, в том числе: имущество и его состояние, состояние арендуемой квартиры, размер оплаты, возможность повышения оплаты, периодичность прихода хозяев за оплатой и для проверки, возможность привода гостей, заведения домашних животных и так далее.
Оптимальный вариант оплаты арендуемого жилья - перечисление денег на банковскую карту владельца квартиры.
- В случае необходимости вы всегда сможете доказать факт оплаты вами жилья за конкретный период. Ведь все данные остаются либо в электронных чеках, либо в бумажных. Еще один вариант - передавать средства под расписку владельцу квартиры. Что касается того, отдавать ли предпочтение аренде через агентство или по объявлению в интернете, то при надлежащем, юридически грамотном оформлении аренды это не имеет особого значения. С другой стороны, аренда через агентство дает определенные гарантии того, что при аренде присутствовал еще и риелтор, который может выступить свидетелем в случае необходимости, - уточняет юрист. Правда при этом нужно выбирать проверенное, хорошо зарекомендовавшее себя агентство недвижимости, которое работает на рынке много лет.
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