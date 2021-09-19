Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы День Республики-2021 Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе
Главная
Новости
Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

19 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья Фото из архива PG11.ru
Заключать договор лучше на продолжительное время

Часто доверчивые арендаторы становятся жертвами мошенников или попадают на недобросовестных владельцев недвижимости, которые берут деньги, но квартиру сдавать в итоге отказываются. Или могут без церемоний и предупреждений выставить арендаторов, не дав им даже прожить месяц. Эксерты "Российской газеты" рассказали подробнее.

Можно ли обезопасить себя при аренде жилья?

- В первую очередь любые финансовые средства, авансы, комиссии и так далее передавайте исключительно в процессе подписания договора аренды, - рассказал "Российской газете" адвокат Алексей Карабаев. - Старайтесь заключать договор аренды на срок более года, который будет составлен в письменной форме. В договоре аренды необходимо заранее прописать все условия и ситуации, в том числе: имущество и его состояние, состояние арендуемой квартиры, размер оплаты, возможность повышения оплаты, периодичность прихода хозяев за оплатой и для проверки, возможность привода гостей, заведения домашних животных и так далее.

Оптимальный вариант оплаты арендуемого жилья - перечисление денег на банковскую карту владельца квартиры.

- В случае необходимости вы всегда сможете доказать факт оплаты вами жилья за конкретный период. Ведь все данные остаются либо в электронных чеках, либо в бумажных. Еще один вариант - передавать средства под расписку владельцу квартиры. Что касается того, отдавать ли предпочтение аренде через агентство или по объявлению в интернете, то при надлежащем, юридически грамотном оформлении аренды это не имеет особого значения. С другой стороны, аренда через агентство дает определенные гарантии того, что при аренде присутствовал еще и риелтор, который может выступить свидетелем в случае необходимости, - уточняет юрист. Правда при этом нужно выбирать проверенное, хорошо зарекомендовавшее себя агентство недвижимости, которое работает на рынке много лет.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Жительницу Коми уволили из магазина за отказ поднимать тяжести Посмотреть все

Редакция рекомендует

15 сентября
«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева Читать
15 сентября
Княжеский перстень за покатушки и первый универмаг в городе: прогулки по Коммунистической времен Усть-Сысольска Читать
14 сентября
Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону
08 сентября Квитанции Коми энергосбытовой компании за август уже доступны в Личном кабинете

Новости России и мира

14 сентября
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
11 сентября
В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
11 сентября
Юрист рассказала, когда и как можно перенести отпуск на следующий год
11 сентября
Турция ужесточила требования по вакцинации для въезда в страну
10 сентября
В России выпустят монету, посвященную борьбе с Covid-19
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru